Inter, problemi al ginocchio: Inzaghi nei guai

Guai in casa Inter per Simone Inzaghi che deve provare a risolvere la situazione infortuni il prima possibile. Ora ci saranno tante parte da giocare in pochi giorni e sarà un problema.

Il club nerazzurro arriva da una brutta sconfitta in casa nel momento migliore della stagione dove si arrivava da 5 vittorie su 5 in campionato. Una battuta d’arresto che ora preoccupa in vista anche della situazione di alcuni giocatori.

Bisognerà valutare bene quelle che saranno le condizioni dei giocatori dell’Inter che dovrà affrontare tre partite importanti nel giro di pochi giorni e poi andare a ‘riposo’ con la pausa Nazionali.

Infortuni Inter: le condizioni, Inzaghi preoccupato

Non è sicuramente un ottimo momento questo per l’Inter che dovrà fare i conti con alcuni dei migliori giocatori non al meglio della forma. L’attacco ha fatto vedere di essere stanco viste le tante partite giocate in pochi giorni in questo inizio di stagione. Per questo motivo ci saranno anche dei cambi per l’Inter che dovrà trovare il miglior modo per reagire dopo la sconfitta casalinga col Sassuolo.

Successivamente bisognerà capire quelle che saranno le condizioni di alcuni giocatori dell’Inter con Inzaghi che vorrebbe provare ad avere tutti nella miglior situazione fisica possibile per queste partite importanti. Non è il momento di mollare e per questo motivo servirà una reazione immediata contro la Salernitana da parte della squadra.

Salernitana Inter: Cuadrado torna, Calhanoglu riposa?

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di alcuni giocatori dell’Inter con uno degli ultimi acquisti Juan Cuadrado che potrebbe tornare già dalla prossima tra i convocati per Salernitana Inter dopo diverse partite che è stato indisponibile.

Il calciatore esterno colombiano avrebbe ormai superato i problemi fisici al ginocchio e sembra ormai pronto a tornare. Nel frattempo, quelle di Cuadrado non sono le uniche condizioni che Inzaghi valuterà per Salernitana Inter. Infatti, c’è da capire anche come sta Calhanoglu.

Inter: le condizioni di Calhanoglu

Si è acceso un campanello d’allarme per Inzaghi nella sua Inter vista la situazione di Calhanoglu che è impegnato per due gare di fila dopo il recupero lampo. A Salerno bisognerà capire chi riuscirà a scendere in campo, perché Calhanoglu è sembrato affaticato e potrebbe prendersi nuovamente un turno di riposo in mezzo al campo. Da valutare anche la situazione dello stakanovista Mkhitaryan a centrocampo.