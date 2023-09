Clamoroso Atalanta, dice addio a fine settimana: per la Champions

Il calciomercato è ancora terreno pericoloso per le squadre italiane che possono perdere alcuni calciatori importanti: Atalanta nel caos.

In casa Atalanta c’è ancora un po’ di preoccupazione per quello che può succedere nelle prossime ore di calciomercato. I club italiani non sono ancora al sicuro perché potrebbero esserci delle situazioni controverse che possono svilupparsi nelle prossime ore. Non è ancora chiuso il mercato nel resto del mondo e questo può creare difficoltà ad alcuni club italiani che possono perdere calciatori importanti.

Gian Piero Gasperini ha già visto una rivoluzione importante in questo inizio di stagione ma ora potrebbe perdere un altro dei suoi pupilli.

Calciomercato Atalanta, rischio addio a fine settimana

L’Atalanta è considerata l’outsider per la vittoria dello Scudetto. La Dea ha costruito una rosa molto forte e competitiva che potrebbe dar fastidio fino alla fine del campionato alle big consolidate. La lotta per il titolo probabilmente non coinvolgerà il club bergamasco che, però, ha mire importanti e sta puntando al ritorno in Champions League dalla porta diretta.

Gasperini ha accolto tanti nuovi calciatori e ha visto anche tanti big del passato andare via. Ma il calciomercato non è ancora terminato e questo potrebbe essere un pericolo per la Dea.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Atalanta può dire addio a uno dei pupilli di Gasperini nelle prossime ore.

Calciomercato, c’è la Turchia in pressing: Atalanta in allarme

La rosa dell’Atalanta è molto forte ed è stata migliorata quasi in tutti i reparti. Quello offensivo è il reparto maggiormente cambiato, con l’arrivo di tanti calciatori nuovi che hanno cambiato anche l’assetto filosofico di Gasperini.

L’arrivo di Charles De Ketelaere ha tolto spazio a Mario Pasalic e ora il croato sta meditando l’addio. In estate c’erano state avvisaglie di una possibile partenza ma mai un’offerta concreta.

Ora, però, stando a quanto riferisce Fanatik il Fenerbahçe e il Galatasaray stanno monitorando il futuro di Mario Pasalic. Il trequartista croato ha perso la sua verve da un paio di stagioni e il tecnico orobico sente di poterne fare a meno.

Pasalic vicino al Fenerbahçe: le cifre

Il passaggio di Pasalic al Fenerbahçe non è impossibile. Il calciomercato in Turchia chiude il 15 settembre e proprio entro questo weekend potrebbe avverarsi l’addio del croato al calcio italiano.

Pasalic ha il contratto in scadenza nel 2025 e l’Atalanta accetterebbe il suo addio solo a titolo definitivo e per 15 milioni di euro. Soldi che sarebbero, poi, reinvestiti nel calciomercato di gennaio per puntare concretamente alla qualificazione in Champions League.

Gasperini e l’area tecnica dell’Atalanta stanno valutando con attenzione la proposta del Fenerbahçe e già alla fine di questa giornata potrebbe arrivare una risposta definitiva al club turco.