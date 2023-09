Torna Conte in Serie A: firma a giugno, tutto deciso

Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno in Serie A: contatti già in corso con la società, firma a giugno 2024.



Il tecnico pugliese è stato uno degli allenatori più influenti del calcio italiano degli ultimi 10 anni e ha fatto molto bene anche all’estero. Al momento è senza squadra, dopo l’addio al Tottenham e sta ricaricando le batterie prima di decidere di tornare in panchina da protagonista assoluto. Spesso è stato accostato a panchine di lusso ma mai nessuna ha attirato realmente la sua curiosità e la sua voglia di tornare a far bene.

Nel futuro di Antonio Conte c’è quasi sicuramente la Serie A. Sembra deciso a tornare, dopo un periodo di pausa che sicuramente lo sta rigenerando, e vuole riscrivere la storia del calcio italiano.

Antonio Conte torna in Serie A: le ultime

Antonio Conte è uno degli allenatori più appetiti dai club di Serie A. Il tecnico pugliese ha fatto molto bene prima alla Juventus e poi all’Inter in Italia – soffermandoci solo sulle big – e dopo quasi due anni di pausa sembra pronto a rimettersi giacca e camica per sedersi nuovamente in panchina alla fine di questa stagione.

Il 2024 potrebbe essere l’anno del ritorno di Conte in panchina. L’ultima esperienza al Tottenham è stata tutt’altro che positiva e ha deciso di prendersi una lunga pausa rigenerativa.

Il ritorno in Serie A, però, non è impossibile: Conte vuole rimettersi in gioco in una big del nostro campionato.

Conte alla Roma: decisione della società

La Roma sta pensando ad Antonio Conte per la prossima stagione. I giallorossi con ogni probabilità saluteranno José Mourinho, al suo ultimo anno di contratto con il club capitolino, e stanno già valutando le ipotesi per la prossima estate. Il nome in cima alla lista dei Friedkin è proprio quello di Conte, considerato il giusto successore di Mourinho anche per metodologia di gioco e di approccio alla squadra.

Secondo quanto riferisce Radio Radio, la Roma ha dato mandato a Tiago Pinto di iniziare a colloquiare con AntonioConte per sondare il terreno per la prossima stagione.

Già da qualche mese si parla di questo interessamento ma ora la società vuole progettare il futuro per non farsi trovare impreparata.

Conte alla Roma: Lukaku e il 3-5-2 aiutano

Il futuro di Antonio Conte può essere alla Roma. Ha già fatto benissimo in club importanti e ora potrebbe andare nella capitale per completare il suo “giro d’Italia”.

Due armi giocano a favore della Roma: Romelu Lukaku e il 3-5-2 a cui Mourinho ha abituato la squadra. Con il belga c’è un rapporto spettacolare e proprio l’arrivo di Conte potrebbe portare al suo acquisto definitivo. Inoltre il tecnico leccese è un amante del 3-5-2 e potrebbe trovare terreno fertile per la sua filosofia di gioco.