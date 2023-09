Firma con la Juventus entro dicembre: ha deciso Allegri

La Juventus continua a muoversi a fari spenti sul calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: entro dicembre una grande firma.

I bianconeri hanno iniziato la stagione con l’obiettivo di tornare a vincere e ad essere tra le squadre più forti del campionato. Allegri dovrà gestire una sola competizione a lungo termine quest’anno e l’obiettivo minimo è quello di centrare la qualificazione in Champions League. La squadra è rimasta molto forte e non ha perso i suoi calciatori migliori ma può essere ancora rinforzata con qualche firma strategica.

Il futuro della Juventus passa prima dal campo e poi dal mercato. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando per trovare l’accordo con un top player.

Juventus, si cerca l’accordo per la firma

La Juventus ha una squadra molto forte che può puntare a grandissimi traguardi. Il club bianconero quest’estate ha deciso di ridimensionare il più possibile il monte ingaggi, dicendo addio solo ai calciatori che realmente non facevano parte del progetto di Allegri. La situazione in casa Juve è molto delicata riguardo il calciomercato perché prima bisognerà rientrare nei bilanci e solo dopo si potrà pensare di tornare ad acquistare calciatori di primo livello in ogni reparto.

Massimiliano Allegri ha i suoi pupilli di cui non intende fare a meno e ha chiesto alla società di trattenerli ancora per una stagione prima di pensare al cambio generazionale.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta lavorando a una grande firma.

Entro dicembre la firma sul contratto: Giuntoli al lavoro

La Juventus sta studiando il modo giusto per migliorare ancora di più la squadra a disposizione di mister Allegri. Il club vuole tornare in Champions League per ricevere anche introiti importanti da destinare al mercato.

Ci sono, però, alcune situazioni già vive che possono cambiare il futuro della Juve. In primis quella legata al rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto nel 2024 e fresco di rinnovo per una sola stagione.

L’obiettivo della Juventus è quello di non perdere uno dei calciatori più importanti della rosa e per dicembre si vuole arrivare all’accordo definitivo per un nuovo contratto. Per Allegri il francese è fondamentale e lo stesso tecnico ha chiesto l’accelerata decisiva per trattenerlo.

Rabiot – Juventus: trattativa difficile per il rinnovo

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, non sarà una trattativa semplice quella del rinnovo di Rabiot con la Juventus. Le cifre del suo stipendio sono già molto alte e il club per convincerlo dovrebbe aumentare ancora di più il suo ingaggio e prolungarlo per almeno due stagioni.

Non manca la speranza, però, ed è legata al fatto che il giocatore si trovi bene a Torino e nel club. E si trova molto bene anche con Massimiliano Allegri, che gli chiede continuamente di migliorare l’apporto offensivo e difensivo.