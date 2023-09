Clamoroso CR7, cambia sport: c’è l’accordo

Offerta irrinunciabile e voci che ora trovano conferme: manca solo l’ufficialità, nuova clamorosa avventura per Cristiano Ronaldo.

Un pizzico d’orgoglio, la sensazione di avere aperto una strada nuova e la voglia di riaffermare anche in Arabia tutto il suo talento.

Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista al progetto della Saudi Pro League, e di recente ha ribadito che i detrattori dovranno ricredersi dopo aver visto la campagna di rafforzamento di molti club che ha portato nella lega una lunga lista di nomi blasonati.

Fra diritti tv, e interesse crescente, in Arabia hanno costruito la base di un progetto interessante, con un nome forte. Cr7 è ormai un brand. Un marchio che fa gola, e che di recente è stato al centro di una voce che inizia a trovare conferme.

Il portoghese avrebbe infatti ricevuto un‘offerta irrinunciabile per abbracciare un nuovo progetto che col calcio c’entra davvero poco, e che coniuga sport e business in maniera perfetta. La risposta non è ancora arrivata, ma i fan di tutto il mondo di certo attenderanno un evento in programma con grandissima curiosità, per capire quale potrebbe essere il ruolo dell’ex Juventus.

Cristiano Ronaldo, valanghe di milioni dal wrestling

La notizia arriva dalla Spagna e trova timide conferme. Cristiano Ronaldo avrebbe incassato una chiamata importante dagli States, e potrebbe passare ben presto dal campo al ring per cimentarsi nel wrestling, sport spettacolare ma anche molto “drammatico”, visto che spesso e volentieri i copioni sono scritti e gli incontri non sono esattamente competitivi, per così dire.

La WWE, stando alle voci che rimbalzano dall’America, starebbe provando a portare Cr7 all’evento che si terrà in Arabia nel mese di novembre. L’idea, suggestiva, permetterebbe alla federazione che è ora in lotta negli ascolti con la Aew di organizzare un evento mai visto, e di registrare ascolti di grande spessore grazie al nome di Cristiano Ronaldo.

La presenza del campione di Madeira non è ancora ufficiale, ma in passato la famiglia McMahon ha portato sul ring grandissimi campioni di altri sport. Da Mike Tyson a Shaquille O’Neal, sono stati molti i big di altre discipline ad avere un match, e il prossimo potrebbe essere proprio Cr7. La curiosità intanto cresce attorno al ruolo che la World Wrestling Entertainment potrebbe costruire attorno ad un personaggio di spessore mondiale.

Tenuta fisica, capacità acrobatiche e volto che buca l’obiettivo di certo non mancano al portoghese. Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale di un evento planetario, che potrebbe attirare tv di tutto il mondo e confermare che in Arabia i progetti legati allo sport potrebbero trovare sempre più spazio.