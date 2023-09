Thiago Motta obiettivo del top club: incontro per la firma

Thiago Motta si sta dimostrando uno dei migliori allenatori della Serie A: è pronto al grande salto e ora c’è l’incontro per la firma.

La situazione legata al futuro di Thiago Motta è sempre al centro di numerose voci che lo vorrebbero lontano dal Bologna per firmare con un top club. Il tecnico italo-brasiliano ha dimostrato di avere ottime qualità e di poter ambire tranquillamente a panchine molto importanti. Per questa stagione ha deciso di restare al Bologna per continuare il suo percorso di crescita ma il suo futuro resta in bilico.

Thiago Motta stuzzica le idee di tanti presidenti di club importanti ma il Bologna non intende lasciarlo sfuggire facilmente.

Futuro Thiago Motta: il Bologna teme di perderlo

Thiago Motta sta dimostrando di poter essere uno dei migliori allenatori della Serie A. Con lo Spezia prima e con il Bologna ora ha dimostrato di essere in grado di poter mettere in difficoltà tutte le squadre del campionato, big comprese. Le sue qualità e le sue idee sono diventate obiettivo delle grandi del nostro campionato che per il futuro stanno tenendo sott’occhio il suo profilo.

Il Bologna teme di perdere Thiago Motta e ha deciso di accontentarlo in tutto e per tutto nella stagione appena iniziata. La squadra è stata costruita a sua immagine e somiglianza e ora gli obiettivi sono importanti.

Il futuro di Thiago Motta si scrive a ottobre. Le big ci proveranno ed è già previsto un incontro per la firma.

Thiago Motta nella big? Incontro con la dirigenza

Thiago Motta è allenatore da big. Le sue idee si sposano alla perfezione con il gioco che intendono fare molte squadre di primo livello e presto potrebbe fare il grande salto. In estate ci sono stati dei contatti per portarlo via da Bologna ma poi la dirigenza è riuscito a trattenerlo.

Per la prossima stagione, però, la situazione è ancora in bilico. Ha il contratto in scadenza al termine di questo campionato e le big potrebbero provare a convincerlo già nelle prossime settimane per poi proporgli un contratto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Bologna vuole il rinnovo di Thiago Motta. Il presidente Saputo vuole trattenerlo e spezzare le chance delle big: a breve ci sarà un incontro per definire il rinnovo.

Rinnovo Thiago Motta: colloquio con Saputo

Thiago Motta vuole un colloquio con il presidente Saputo, perché intende conoscere quale sia fino in fondo anche la sua posizione e i suoi obiettivi per il futuro.

Per firmare il rinnnovo con il Bologna Thiago Motta vuole garanzie per quanto riguarda il futuro. Il presidente Saputo dovrà dimostrargli che anche da parte della proprietà c’è la volontà di portare avanti il progetto cominciato in questo ultimo mercato.