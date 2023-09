Guardiola lascia il Manchester City: ecco dove allenerà

Pep Guardiola lascia il Manchester City per prendere un altro incarico di primo livello in panchina: il suo futuro sembra già deciso.

L’allenatore del Manchester City è uno dei più importanti in Europa, oltre che uno dei più vincenti e per questo motivo è appetito da tutti. Ha ancora grandi ambizioni e dopo tanti anni sulla panchina dei Cityzens potrebbe essere arrivato il momento dell’addio. Già la scorsa estate si è rischiato di vederlo salutare prima di poter vincere la Champions League, trofeo che poi lo ha convinto a restare.

Il futuro di Pep Guardiola è ancora in bilico e potrebbe portare sorprese impensabili fino a qualche giorno fa.

Manchester City, addio a Guardiola: le ultime

Pep Guardiola e il Manchester City si dicono addio? Il club inglese sta facendo faville con il tecnico catalano e non vorrebbe mai lasciarlo andare via. Con la sua filosofia di gioco e la sua metodologia ha portato alla vittoria di tanti trofei e al raggiungimento di vette che dieci anni fa sembravano impossibili.

Ma dopo tanti anni insieme il futuro di Guardiola potrebbe non essere al City. Probabilmente ha bisogno di nuovi stimoli e sta cercando altri progetti che possano garantirgli possibilità di crescita personale e nuove vittorie.

L’addio di Guardiola al City è una possibilità concreta che si può verificare, però, solo al termine di questa stagione.

La FA vuole affidare l’Inghilterra a Guardiola

La Federazione inglese sta pensando di cambiare gli scenari del calcio britannico. Il calcio dei “tre leoni” è ricco di campioni grazie ai settori giovanili che sfornano talenti di grandissimo spessore. Ma la Nazionale non è mai riuscita a vincere un trofeo importante negli ultimi anni e ora si sta cercando un cambio di rotta.

Con Southgate la situazione sembra in leggero miglioramento ma dopo l’Europeo perso in casa contro l’Italia di Roberto Mancini, ora c’è EURO24 nel mirino. L’obiettivo è la vittoria, per riportare un trofeo prestigioso in terra inglese.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, però, al termine dell’Europeo del 2024 la Federazione inglese vorrebbe Pep Guardiola come ct della Nazionale. Non è da escludere che possa accettare un’ipotesi simile, anche se di nazionalità differente.

Guardiola ct dell’Inghilterra? Southgate spera ancora

L’Inghilterra nelle mani di Pep Guardiola potrebbe diventare imbattibile. Il tecnico spagnolo ha fatto grandi cose in tutte le squadre che ha allenato e ora potrebbe confrontarsi per la prima volta anche con la panchina di una Nazionale.

Niente ancora è perduto per Southgate che, dal suo canto, vorrebbe mantenere saldo il suo posto da ct. E l’unico modo per farlo è la vittoria dell’Europeo che si giocherà in Germania al termine di questa stagione calcistica.