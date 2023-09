Cassano pronto a tornare alla Roma: il nuovo ruolo

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il ritorno a Roma di Cassano: ecco il nuovo ruolo che potrà ricoprire all’interno della rosa giallorossa.

Emergono le prime indiscrezioni sul possibile nuovo ruolo di Cassano che sta lavorando per tornare alla Roma. In questo momento non ci sono notizie certe anche se la volontà dei giallorossi è quella di sfruttare l’occasione per chiudere l’operazione e riportare nella Capitale Cassano che sarebbe ben felice di vestire nuovamente la maglia della Roma. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo ritorno che farebbe piacere anche alla stessa dirigenza.

Emergono delle novità in merito al ritorno a Roma di Cassano: ecco tutti i dettagli su questa trattativa di calciomercato riguardo il baby talento che ha stupito nella Primavera giallorossa.

Roma: torna Cassano, ecco tutti i dettagli

A sorpresa, nell’ultima campagna trasferimenti 2023, la Roma ha ceduto al Cittadella Claudio Cassano. Il giovane esterno, che ha esordito anche in Europa League nel corso dell’ultima stagione, è passato a titolo definitivo nel club granata con il quale ha già giocato quattro partite, di cui una da titolare. Protagonista con la Primavera giallorossa, era considerato un enfant prodige.

La Roma non ha perso di vista il talento del giocatore visto che nell’accordo con il Cittadella ha mantenuto il 20% della futura rivendita di Cassano. La dirigenza avrà la possibilità di valutare da vicino la crescita del giocatore.

In caso di buone risposte, avrà la possibilità di riportare alla Roma Cassano.

Chi è Claudio Cassano, il baby fenomeno ex Roma

Nato a Trani il 22 luglio 2023, non ha legami con l’ex Sampdoria e Inter Antonio Cassano. Claudio è cresciuto a Barcella e a Bisceglie prima di trasferirsi alla Roma. Con la Primavera giallorossa ha raggiunto grandi traguardi tanto da conquistare spazio anche in Prima Squadra, allenandosi sotto gli occhi di José Mourinho che l’ha fatto esordire in Europa League nella gara del 13 ottobre 2022 contro il Betis Siviglia. Con la Primavera giallorossa ha vinto anche una Coppa Italia prima di salutare in maniera definitiva il club che l’ha venduto lo scorso 3 agosto al Cittadella con il quale Cassano ha già esordito. Intanto, come riportato da calciomercato.com, il giocatore è già finito nel mirino di due società di Serie A come Atalanta e Sassuolo che hanno già effettuato un primo sondaggio per Claudio Cassano. Da capire la volontà della Roma che, avendo mantenuto il 20% sulla futura rivendita, potrebbe decidere anche di riprendersi il calciatore. I prossimi mesi saranno decisivi con il club che osserverà la crescita del ragazoz.