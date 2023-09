Lazio, Lotito lo vuole fortemente: l’idea che fa impazzire i tifosi

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare del possibile nuovo stadio dei biancocelesti: l’ultima ipotesi è da urlo.

Il successo di Napoli ha ridato convinzione alla Lazio dopo le brutte sconfitte arrivate nelle prime due giornate di campionato contro Lecce e Genoa. Gli uomini di Sarri hanno espugnato il terreno dei campioni d’Italia in carica e sono pronti per fare altrettanto questo sabato, quando scenderanno in campo all’Allianz Stadium per sfidare la Juve di Allegri.

Nel frattempo in casa Lazio tengono banco anche altre questioni, come ad esempio quella relativa al nuovo stadio. Da qualche tempo a questa parte si parla di un nuovo impianto per i biancocelesti e le idee non mancano, anche se finora nessuna delle varie ipotesi ha preso una strada concreta.

In un’intervista rilasciata a Radio TV Serie A, su Rds, il presidente Claudio Lotito ha voluto soffermarsi proprio su questo tema, sottolineando di essere ben cosciente delle problematiche per realizzare un nuovo stadio. Tuttavia, Lotito ha dato un’indicazione che ha già scatenato la fantasia dei tifosi, specialmente quelli che hanno qualche anno in più.

Nuovo stadio, l’ultima idea di Lotito: tifosi in delirio

Il numero uno del club biancoceleste ha infatti confermato di essere al lavoro su alcune idee per il nuovo stadio, tra cui un’ipotesi che ovviamente trova il gradimento della tifoseria. Si tratta del Flaminio, citato da Lotito nel corso dell’intervista e amatissimo dai fan laziali.

Tuttavia, sempre Lotito fa presente come ristrutturare uno stadio dal valore evocativo come il Flaminio significa “non mettere in campo alcuna attività di ricavo“. Pertanto puntare sul Flaminio vuol dire senz’altro risolvere il problema stadio, ma non permetterebbe al club di avere importanti ricavi. Lotito ha poi precisato che fare uno stadio ex novo a Roma è un’impresa molto complicata: “Lo proposi su un terreno di proprietà, ma mi fu impedito“.

Nel corso della chiacchierata con Radio TV Serie A il numero uno laziale ha poi affrontato il discorso riguardante il numero di abbonamenti, che hanno superato quota 30.000. Lotito ha ricordato il grande lavoro fatto per risanare la Lazio in quasi 20 anni di presidenza del club, che ha portato non solo a un netto miglioramento dei conti ma anche a importanti vittorie sul campo. “La tifoseria ha capito che c’è un progetto serio“, ha aggiunto Lotito, che ha voluto evidenziare anche la presenza di un centro sportivo all’avanguardia.