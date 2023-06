Clizia Incorvaia, così nessuno l’aveva mai vista: la coprono solo i capelli

Social in subbuglio dopo il post di Clizia Incorvaia che ha deciso di rompere gli schemi per mandare un messaggio particolarmente importante.

Oggi tutti quelli che conoscono Clizia Incorvaia sanno quanto sia molto spesso attiva sui social. Considerata tra le star del web e fashion blogger più influenti in circolazione, l’imprenditrice digitale si è fatta conoscere principalmente per esser stata la moglie di Francesco Sarcina. Storico frontman de Le Vibrazioni, band che divenne famosa ormai diversi anni fa grazie al brano “Dedicato a te“.

La loro relazione avrebbe destato un certo scandalo già dagli albori, quando la Incorvaia conobbe il cantante nel suo locale pare che l’influencer fosse già fidanzata. Ma i due si sarebbero piaciuti a tal punto che la fashion blogger avrebbe lasciato il suo ex per iniziare una relazione con Sarcina. Storia che dopo qualche anno è giunta ai titoli di cosa.

Ora Clizia Incorvaia è sentimentalmente legata a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo il famoso attore. Lui è più piccolo di lei di 11 anni ma questo non ha frenato il loro amore. Con il tempo i due hanno anche dato alla luce il piccolo Gabriel che oggi ha poco più di un anno. In tutto ciò la star del web non ha mai messo da parte le sue numerose attività sui social.

Clizia Incorvaia inedita sui social: il post fa impazzire il web

Spesso impegnata in televisione, il ruolo principale della Incorvaia è quello di star del web. Per questo molto spesso pubblica sui suoi account social ufficiali diversi post di vario genere. Ognuno seguito da un messaggio ben preciso. L’ultimo ritrae l’influencer con il seno nudo coperto solamente dai suoi lunghi capelli biondi. Uno scatto che ha fatto gridare qualcuno allo scandalo.

Ma alla modella poco importa perché il suo scatto, per quanto provocatorio, è soprattutto un incitamento nei confronti di tutte le donne. La fashion blogger ha infatti accompagnato all’immagine anche un messaggio particolarmente intenso: “Basta giudicare le altre donne con gli occhi di anni e anni di maschilismo. Quando saremo veramente libere” ha scritto la Incorvaia che ha ricevuto anche l’apprezzamento da parte di alcune colleghe.

Sotto il post, nella sezione commenti, sono infatti arrivate anche due personalità note nel mondo dello spettacolo come Milena Miconi e Manila Nazzaro a complimentarsi con l’influencer per il messaggio che ha voluto mandare. Perché rompere gli schemi il più delle volte è fondamentale per permettere all’intera società di fare un passo in avanti.