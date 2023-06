Il Bayern ha detto sì: scambio con l’Inter

Inter e Bayern Monaco si siederanno presto a trattare: clamoroso scambio estivo, due big sul tavolo delle trattative

In casa Inter manca davvero poco a chiudere definitivamente una stagione che, al momento, può essere definita decisamente positiva. Il terzo posto in Serie A, la conquista di Supercoppa italiana e Coppa Italia. Adesso, manca solo la ciliegina sulla torta.

La finale di Champions League che si giocherà all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul contro il Manchester City ha un significato particolare. Perché, in caso di successo, sarebbe la quarta Champions per la società nerazzurra. Non sarà facile scalfire una corazzata come quella in mano a Guardiola ma nel calcio, si sa, tutto è possibile. Intanto adesso, con la Serie A finita in archivio, le attenzioni di Marotta e Ausilio saranno chiaramente tutte rivolte all’imminente sessione estiva di calciomercato che riaprirà nelle prime ore di luglio.

Si lavora, però, sottotraccia già da tempo a quelli che potrebbero essere gli obiettivi sensibili per potenziare una rosa che ha già dimostrato di essere estremamente competitiva sia in campo nazionale che internazionale. In attacco, la speranza dei tifosi è quella di tenersi stretto Romelu Lukaku: il belga, dopo un periodo complicato, è tornato a brillare a suon di gol e prestazioni da vero trascinatore.

Il feeling con Lautaro Martinez, poi, è cosa nota. Per Dzeko, invece, è ancora tutto in divenire: il bosniaco, in scadenza a fine giugno, potrebbe alla fine firmare un rinnovo di 1-2 anni.

Inter, ecco il sacrificio per Pavard

Ma quella che potrebbe finire per essere una super operazione che coinvolgerebbe tanto un’entrata di peso quanto la cessione di uno dei big di Inzaghi finirà per intrecciare le strade dei nerazzurri con quella del Bayern Monaco.

Tra i bavaresi, infatti, il nome di Benjamin Pavard intriga ormai da diversi mesi la dirigenza meneghina. Il francese, nonostante la scadenza contrattuale ferma al 2024, pare destinato a dire addio. Il club tedesco è pronto a metterlo sul mercato. Se in un primo momento il Bayern sembrava disposto a cederlo solo per una cifra cash vicina ai 30-40 milioni di euro, adesso la dirigenza bavarese sembrerebbe disposta ad ammorbidirsi. L’ipotesi scambio con l’Inter, quindi, può davvero tornare a prendere corpo.

Ed il sacrificato di lusso, la cui valutazione è molto vicina a quella del nazionale francese, potrebbe essere Denzel Dumfries. L’olandese non è considerato una pedina insostituibile e per Pavard, che potrebbe ricoprire brillantemente sia il ruolo di terzino che quello di centrale, il sacrificio dell’ex PSV potrebbe effettivamente valere la pena. Il vice campione del mondo ha chiuso la stagione con il Bayern con ben 7 gol all’attivo, 1 assist vincente e 43 presenze complessive.