Oriana Sabatini ci ha dato un taglio: la confessione su Dybala

Che sorpresa da parte di Oriana Sabatini. La cantante italo-argentina e compagna di Paulo Dybala ha deciso di cambiare completamente.

Da qualche anno l’attaccante argentino Paulo Dybala vive una splendida storia d’amore e di passione con la connazionale Oriana Sabatini. Per chi non la conoscesse, si tratta di una cantante pop argentina, di origini italiane, tra l’altro nipote della grande tennista Gabriela Sabatini.

Oriana, che in patria è una vera e propria star mentre in Italia è più nota per la relazione con Dybala, fa da anni la spola tra l’Argentina e l’Europa per dividersi tra questioni lavorative e sentimentali. Ma a prescindere dagli impegni professionali, si è sempre mostrata legatissima al fuoriclasse argentino.

La giovane popstar si è spostata a Roma nell’ultimo anno, proprio a causa del trasferimento di Dybala dalla Juventus al club giallorosso. I due convivono con grande serenità, anche se ancora non hanno intenzione di allargare la famiglia. Intanto Oriana ha fatto letteralmente scalpore con la sua nuova svolta personale.

Oriana cambia look: la copertina di Elle è tutta sua

Oltre ad essere una bravissima cantante, Oriana Sabatini ha colpito tutti, ed in particolare Paulo Dybala, per la sua bellezza e sensualità innate. La mora artista vanta uno sguardo profondo, occhi cerulei e un fisico da top model.

Ma nelle ultime ore Oriana ha deciso di sorprendere tutti con un cambio di look incredibile ed inaspettato. Infatti la Sabatini ha conquistato la copertina dell’ultimo numero di Elle (edizione argentina), ovvero il magazine di grande successo e risonanza internazionale dedicato al mondo della moda e del costume.

Nel servizio fotografico, pubblicato in parte anche sul suo account Instagra, Oriana appare con un taglio di capelli tutto nuovo. Addio alla chioma lunga e liscia color nero corvino, la popstar ha adottato un’acconciatura più corta, sbarazzina, color ramato. Una vera e propria rivoluzione per la compagna di Dybala, il quale ha apprezzato commentando con tanti cuoricini rossi le immagini di Oriana.

Nell’intervista rilasciata ad Elle, Oriana Sabatini non si è limitata a parlare dei suoi progetti musicali e professionali. Tra i temi trattati anche la salute mentale, visto che in passato ha ammesso di aver sofferto di depressione. Ma anche l’esposizione mediatica e i disturbi alimentari. Il tutto senza dimenticare l’amore per Paulo Dybala, la loro vita insieme in Italia, la condivisione quotidiana che la cantante sta vivendo con grande passione.