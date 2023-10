Colpaccio DAZN, nuovo acquisto per il colosso

DAZN sorprende i propri abbonati. La piattaforma di streaming ha arricchito la propria offerta con un nuovo acquisto. La notizia è sensazionale.

DAZN fa ancora parlare di sè. Questa volta, però, non per qualche malfunzionamento o per qualche aumento legato al costo dell’abbonamento.

In questo caso, infatti, la piattaforma streaming è al centro dell’attenzione per via dell’ultimo “acquisto” che ha effettuato. Un atto, questo, che, ovviamente, andrà ad arricchire la proposta che il servizio offre ai suoi abbonati.

Dal 2018 ad oggi sono passati poco più di cinque anni e, bisogna dire, DAZN è cresciuta a vista d’occhio riuscendo non solo a risolvere i problemi legati allo streaming, che tanto hanno fatto storcere il naso agli abbonati della prima ora, ma anche ampliando la propria offerta. Sembra banale, ma già il fatto di essere passato dal trasmettere solo tre gare turno a tutte le 380 della Serie A ha rappresentato un grande passo in avanti. Attualmente DAZN offre la possibilità di seguire le competizioni europee ed anche la Serie B.

Ora la piattaforma streaming del calcio italiano (e non solo) sta arricchendo sempre più la propria offerta. Nelle idee della piattaforma streaming c’è la precisa volontà di diversificare i contenuti trasmessi. Proprio per questo motivo, infatti, DAZN sta strizzando l’occhio anche ad altri sport. Non è quindi un caso che da questa stagione sarà possibile seguire la Serie A in streaming. Il massimo campionato italiano di basket, infatti, andrà ad arricchire il bouquet di DAZN.

DAZN, novità assoluta: tutta la Serie A femminile in diretta

Nelle ultime ore DAZN ha messo a segno un colpo sensazionale. Infatti, la nota piattaforma streaming si è assicurata i diritti di trasmissione per il campionato di calcio di Serie A femminile 2023/2024 per una cifra che si aggira intorno al milione di euro. Per DAZN il calcio femminile non rappresenta una novità assoluta considerando che nelle ultime stagioni ha trasmesso le gare della Champions League femminile.

Tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a DAZN potranno seguire la Serie A Femminile a partire dal weekend 30 settembre – 1 ottobre in cui si disputerà la seconda giornata di campionato. La giornata sarà aperta dalla Roma campione in carica che ospiterà in casa il Como Women. Calcio d’inizio alle ore 15 del 30 settembre. L’accordo tra FIGC e DAZN consentirà di esportare la Serie A Femminile anche all’estero.