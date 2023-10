Esonero immediato: arriva Zidane dopo la Champions

Possibili nuovi cambi di allenatori con una nuova decisione che può arrivare da un momento all’altro con una squadra che sta pensando seriamente di cambiare e affidare tutto a Zidane.

Ci sono aggiornamenti ora che riguardano la situazione della società che potrebbe pensare di accelerare il suo arrivo e non dover aspettare più oltre. Saranno decisivi anche questi giorni per capire come andrà a finire.

Momento particolare quello che vive al momento la società che non si aspettava assolutamente di avere un inizio così difficile. Per questo motivo ora visto che non si tratta di un tecnico nuovo che ha bisogno di tempo per innestare i propri meccanismi, che il club può pensare di farlo fuori.

Allenatore esonerato: la decisione del club

9 punti soltanto in 7 giornate e classifica già compromessa per la società che rischia seriamente di dover fare i conti con dei problemi grossi in vista della prossime settimane. C’è da capire che situazione può venir fuori.

Dopo il brutto ko in Champions League contro il Bayern Monaco alla prima del girone ora non arrivano risposte nemmeno in campionato. Perché è arrivata un’altra sconfitta che può condannare il Manchester United e Ten Hag verso l’esonero.

Manchester United: esonero Ten Hag, la scelta di Zidane

Brutta situazione quella che vive il Manchester United pronto ad esonerare Ten Hag e scegliere Zidane come nuovo allenatore per prendere il suo posto. Brutto momento per il club inglese che non sa più come uscirne.

Sono anni che ormai è senza panchina Zidane in attesa di una chiamata convincente per un progetto veramente ambizioso. Per questo motivo si aspetta di capire come può andare a finire nelle prossime ore tra il Manchester United e Ten Hag a rischio esonero. Ma non c’è solo il tecnico francese nel mirino degli inglesi.

Nuovo allenatore Manchester United: le alternative a Zidane

Oltre al nome di Zidane al Manchester United sono accostati anche altri allenatori che possono arrivare a prendere il posto di Ten Hag da un momento all’altro. Svolta importante che può arrivare da un momento all’altro per il futuro dell’allenatore nuovo.

Perché ci sono aggiornamenti importanti che ora riguardano il futuro dei Red Devils che potrebbe essere messo nelle mani di Lopetegui, Flick o Galtier, sempre se nemmeno questa volta arrivi la decisione da parte di Zidane di accettare l’offerta del club inglese di arrivare sulla storica panchina.