Colpani va nella big: annuncio definitivo, ecco dove

Andrea Colpani è uno dei calciatori rivelazione di questa stagione di Serie A: il suo profilo piace ai top club, è arrivato l’annuncio.

Il futuro del giovane jolly del Monza sembra già scritto, con il salto di qualità che potrebbe avvenire a breve. Ha iniziato molto bene questa stagione e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di tanti club importanti. Il Monza ha bisogno delle sue invenzioni per continuare a fare bene in Serie A e puntare agli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Colpani al Monza sta facendo benissimo e al termine della stagione può fare il salto di qualità definitivo, anche per puntare all’Europa dove tutti sognano di giocare.

Calciomercato, Colpani ha lasciato il segno: il suo futuro

Andrea Colpani si sta mettendo in mostra con prestazioni di altissimo livello che hanno portato le big del nostro campionato a interessarsi al suo talento. Ha già dimostrato di poter fare molto e di poter essere centrale in un progetto in forte crescita come quello del Monza.

Il suo profilo sta diventando sempre più interessante e ogni partita che passa dimostra di essere qualitativamente pronto per fare un ulteriore step nella sua carriera. In estate c’erano già stati degli interessamenti per lui ma poi nessun club aveva affondato il colpo.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Andrea Colpani è ormai deciso: giocherà in un top club.

Calciomercato Monza: addio Colpani, c’è il top club

La stagione in corso è quella della consacrazione di Andrea Colpani. Il fantasista di Raffaele Palladino sta facendo molto bene di settimana in settimana e la sua attitudine al miglioramento è palese per tutti i dirigenti delle big.

Secondo quanto riferisce TMW, la Juventus è sulle tracce di Colpani. È un profilo ancora molto giovane e che può fare al caso di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Sa giocare sia da esterno offensivo che da mezzala e potrebbe essere un grande rinforzo per tutti.

Classe ’99, con il contratto in scadenza nel 2028, Colpani ha lasciato il segno positivo nell’ambiente Juventus e Cristiano Giuntoli può provare a tessere la tela già dalle prossime settimane.

Colpani alla Juventus? Parla Palladino

La Juventus pensa a Colpani per il futuro. Il tuttofare del Monza si sta consacrando in Serie A e potrebbe essere uno dei profili low cost su cui punterà il club bianconero per il futuro.

A proposito dell’interesse della Juventus e delle big, il suo allenatore Raffaele Palladino, in conferenza stampa ha parlato delle possibilità di sfondare nel mondo dei “grandissimi”.

“Deve ancora lavorare tanto. Io con lui parlo moltoi e stiamo portando avanti un percorso ben preciso. Lavoriamo sempre per fare crescere i nostri calciatori e spero che Colpani in futuro possa essere pronto per una grande squadra”.