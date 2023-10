Real Madrid in emergenza per Napoli: quattro assenti di lusso

Il Napoli affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella seconda giornata di Champions League: emergenza per i Blancos.

Gli azzurri di Rudi Garcia sfideranon la squadra madrilena per prendersi il primato nel girone e continuare il percorso positivo iniziato due settimane fa. La partita al ‘Maradona’ si preannuncia molto complessa per entrambe le formazioni ma anche di grande intensità e di forti emozioni. In casa il Napoli e il popolo napoletano hanno sempre dimostrato di poter essere all’altezza delle notti di Champions League e anche questa volta non intendono venir meno.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, come al solito, è la squadra favorita alla vittoria finale ma non c’è una strada semplice per il tecnico che ha perso alcuni calciatori per infortunio.

Napoli Real Madrid senza grandi protagonisti: le ultime

Il Napoli è chiamato a fare una grande prestazione contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Gli azzurri non partiranno certamente con il favore del pronostico ma possono mettere in seria difficoltà i Blancos. Anche i madrileni hanno delle defezioni, di campo e di infermeria, a cui dover tenere conto e per la partita di martedì stanno aumentando a dismisura.

La partita si preannuncia molto divertente e aperta, con entrambe le formazioni che proveranno a vincere per prendersi il primato nel girone.

Napoli Real Madrid si giocherà senza molti calciatori importanti a causa di infortuni.

Real Madrid: quattro assenti di lusso per Napoli

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la squadra favorita per vincere la Champions League. Pur con l’addio di Karim Benzema, i Blancos restano un gruppo fortissimo e quasi imbattile, fatto di individualità di valore estremo e di un collettivo che diventa ancora più forte giocando di squadra.

Per Carlo Ancelotti, che conosce bene l’ambiente partenopeo, la sfida contro il Napoli sarà tutt’altro che semplice. Sia per come gioca il Napoli che per le assenze, pesanti, a cui dovrà porre rimedio.

Notizia dell’ultima ora è il forfait di David Alaba dalla lista dei convocati del Real Madrid per la trasferta di Napoli. Il difensore austriaco resterà a Madrid per risolvere dei problemi di natura fisica e la sua assenza è pesantissima per il reparto difensivo.

I convocati del Real Madrid per Napoli

Il Real Madrid ha già diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli. Oltre ad Alaba mancheranno anche i lungodegenti Militao, Courtois e Arda Guler.

Portieri: Lunin, Kepa e Cañizares.

Difensori: Carvajal, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy e Carrillo.

Centrocampisti: Bellingham, Kroos, Modrić , Camavinga, Valverde, Tchouameni e Ceballos.

Attaccanti: Vini Jr., Rodrygo, Joselu e Brahim.

La probabile formazione del Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.