Colpo di scena improvviso: offerta e ‘addio’ Juve a gennaio

La Juve si muove sul calciomercato a caccia dei profili giusti da regalare a Massimiliano Allegri. L’ultimo colpo di scena mette all’angolo i bianconeri: addio a gennaio

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ed è proprio questo il primo aggettivo che viene in mente quando si pensa alla squadra di Massimiliano Allegri, almeno in questa stagione. La Vecchia Signora, con la testa tutta focalizzata sulla Serie A e sulla sua voglia di riscatto, sta macinando punti e tenendo il passo dell’Inter, a poche lunghezze dalla vetta.

Dove non è arrivata la tecnica, fino a questo momento, hanno compensato l’abnegazione e la voglia di successo, oltre alla compattezza che non permette agli avversari neppure di tirare in area di rigore, in molti casi. Eppure la rosa può essere migliorata in diverse zone del campo, soprattutto nel cuore del gioco, lì dove la squadra ha perso pedine fondamentali nel corso dei mesi e per diversi motivi.

Negli ultimi mesi, Cristiano Giuntoli ha scandagliato il calciomercato proprio per trovare un profilo dai costi non esagerati, ma che possa dare subito il suo contributo. Il mirino dei bianconeri è diretto verso Kalvin Phillips del Manchester City, ma ora l’operazione potrebbe improvvisamente complicarsi.

Aumenta la concorrenza per Phillips: la Juve rischia

In Italia si è detto spesso quanto la Juve fosse vicina al centrocampista, anche perché Pep Guardiola ha dichiarato senza mezzi termini di non vederlo nel suo gioco, nonostante sia stato pagato molto, e i campioni d’Europa sono disposti a cederlo già a gennaio in prestito.

I torinesi, però, non hanno ancora chiuso la trattativa e per questa ragione potrebbero essere insidiati da una vasta concorrenza. Dall’Inghilterra infatti, non vedono più Madama come la principale pretendente per il ragazzo, ma il Manchester United. I Red Devils hanno bisogno di rinforzi e hanno individuato proprio Phillips come obiettivo primario per la prossima sessione di calciomercato. L’affare potrebbe chiudersi in prestito e Oltremanica sono convinti che la trattativa decollerà a breve.

In questo modo, il calciatore resterebbe in Premier e si metterebbe in mostra in vista dei prossimi Europei, ma siamo sicuri che il City lo cederà così facilmente a una diretta rivale? Staremo a vedere nei prossimi giorni se il Sun avrà ragione, però la Juve resta sul mediano e guai a darla per spacciata prima del tempo. Esattamente come in Serie A.