Elisabetta Gregoraci esagerata: tutto in mostra

Elisabetta Gregoraci mette tutto in mostra e lascia tutti senza fiato: la showgirl è esagerata, visione da sogno

Donna elegante e di grande bellezza, Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione nostrana ed ancora oggi continua a conquistare il cuore di tantissimi fan.

A lungo compagna di Flavio Briatore, la showgirl può essere soddisfatta dei traguardi raggiunti nella sua carriera ed è tramite questi che è divenuta sempre più popolare. Grande risalto, la Gregoraci la ebbe soprattutto quando condusse Destinazione Sanremo al fianco di Pippo Baudo, vera leggenda della nostra TV, ma la popolarità della showgirl di certo non può essere ridotta solo a questo.

Oltre che per il suo carattere, la Gregoraci ha sempre conquistato tutti per il suo prorompente fascino ed anche via social i numeri registrati sono sempre più alti. La showgirl è seguita da 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram dove a ragione mostra tutta la sua bellezza, lasciando tutti a bocca aperta. La cosa si ripete quasi sempre e in uno dei suoi ultimi update la Gregoraci ha voluto davvero esagerare mettendo in mostra davvero tutto.

Elisabetta Gregoraci da urlo: la showgirl mostra tutto e i fan vanno in delirio

Presenza ormai fissa nei nostri teleschermi, Elisabetta Gregoraci incanta e continuerà ad incantarci non solo per la sua professionalità che mai viene meno, ma anche per il suo incredibile fascino. La stessa cosa accade sul suo profilo Instagram dove la showgirl regala ai suoi fan degli update unici, capaci di far sognare.

A conferma di ciò basta andare a vedere uno degli ultimi post pubblicati dalla Gregoraci che stavolta ha voluto davvero esagerare per di mandare i propri fan in delirio. La showgirl ha pubblicato uno scatto mentre al mare posando per Versace e sotto il giubbottino nero griffato ha indossato una maglia rosa completamente aperta che ha messo in mostra tutto.

Scollatura vertiginosissima, forme sensuali e perfette ed un sorriso che pietrifica. Uno scatto davvero perfetto che spiega chiaramente perché la Gregoraci sia considerata una delle donne più affascinanti ed apprezzate d’Italia. I fan sono rimasti di stucco davanti a tale post che ha collezionato più di 31mila like, mentre tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento.

Oltre a sottolineare la sua prorompente bellezza, qualcuno ha voluto rimarcare la perfezione del suo sorriso che lascia incantati, a conferma di come la Gregoraci sappia conquistare anche senza l’ausilio del proprio corpo. Tra i commenti spicca anche quello della sorella Marzia Gregoraci che le ha lasciato tanti cuori rossi, segno di come anche lei sia innamorata della propria consanguinea.