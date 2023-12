Vendetta Lazio: scippo alla Juve

Nonostante il calciomercato invernale stia per aprire i battenti, ci sono società già proiettate verso il futuro. Tra queste c’è la Lazio, che ha diverse situazioni da risolvere

Il calciomercato di riparazione si appresta ad iniziare, e permetterà alle società di rinforzarsi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

Tra i club che hanno intenzione di rinforzare la propria rosa troviamo la Lazio, che vista la partenza insufficiente in campionato vuole regalare qualche tassello importante a mister Sarri per cercare di ribaltare la situazione. I biancocelesti, però, stanno già lavorando per quanto riguarda il futuro, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi contrattuali che non sembrano decollare.

I più importanti riguardano ovviamente Felipe Anderson e Zaccagni, che vedranno scadere il proprio contratto rispettivamente nel 2024 e 2025. Nonostante il discorso per il rinnovo dei due esterni sia iniziato mesi fa, ad oggi ogni discorso pare essersi arenato, tanto che i calciatori iniziano già a guardarsi intorno. Sui due è da tempo forte la Juventus, pronta ad approfittarne qualora la situazione non cambiasse. La Lazio non vuole farsi trovare impreparata, ed ha già individuato un obiettivo concreto: la Juventus è avvisata.

Felipe Anderson e Zaccagni lontani dal rinnovo, la Lazio valuta le alternative: possibile ‘beffa’ per la Juventus

Come già accennato, a preoccupare in casa Lazio è la situazione legata ai rinnovi contrattuali. Felipe Anderson e Zaccagni, infatti, sono ancora in attesa di una chiamata da parte della società che ancora non è arrivata.

La Juventus apprezza e non poco i due calciatori, ed è intrigata dall’idea di portarli a Torino a prezzi convenienti. Felipe Anderson potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate, mentre l’esterno azzurro a prezzo di saldo visto che sarà ad un anno dalla scadenza. La Lazio non è tranquilla, e per questo sta lavorando sotto traccia per cercare eventuali sostituti.

Il calciatore che più piace ai biancocelesti è Luiz Henrique, ala destra classe 2001 del Betis Siviglia. Il ragazzo sta disputando una buona stagione nonostante la giovane età, tanto da essere finito anche nel mirino dei bianconeri. Il club capitolino ha già effettuato qualche sondaggio, per cercare di battere la concorrenza della ‘vecchia signora’. La cosa certa è che i biancocelesti sono intenzionati a provarci in maniera concreta, con il rischio beffa per la Juventus che si fa sempre più elevato: per Luiz Henrique stanno per aprirsi le porte della Serie A.