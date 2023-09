Torna Giovinco, si sta già allenando con il club: a ore l’annuncio

Il calciomercato degli svincolati è ancora attivo e può portare a sorprese importanti nelle prossime ore: c’è il ritorno di Sebastian Giovinco.

L’attaccante italiano è rimasto fuori dalle scene per un lungo periodo di tempo e ora è pronto a tornare in gioco su grandi palcoscenici. L’ultima esperienza in Italia con la maglia della Sampdoria è stata anonima per la “formica atomica” che ora vuole riprendersi gli spazi che gli competono. Presto l’accordo può diventare ufficiale e Giovinco può tornare in campo.

Il ritorno di Giovinco è un bene per tutto il calcio e lo stesso calciatore qualche settimana fa ha annunciato di non voler ancora smettere di giocare.

Calciomercato, Giovinco torna in campo: la decisione

Sebastian Giovinco è pronto a far ritorno sul terreno di gioco. L’attaccante italiano ha costruito la sua carriera in Serie A, con le maglie di Juventus e Parma e poi ha deciso di iniziare a girare il mondo, vestendo diverse maglie in diversi campionati. È stato uno dei primi calciatori ad accettare l’Arabia Saudita e il campionato americano, e proprio questo ha fatto perdere le sue tracce agli italiani.

Le ultime apparizioni le ha fatte nel 2022 con la maglia della Sampdoria, ma fisicamente non era mai riuscito a superare dei limiti importanti: tanti infortuni lo hanno costretto all’addio.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Giovinco ha deciso di tornare. Non si sente ancora pronto per smettere ed è pronto a ricominciare.

Giovinco di nuovo in MLS: ecco dove giocherà

Il calcio americano vedrà di nuovo Sebastian Giovinco tra i protagonisti principali. Dal 2015 al 2019 è stato uno dei primi calciatori italiani a vivere l’esperienza del calcio a stelle e strisce e ora sembra prossimo al ritorno nel campionato americano.

Secondo quanto riferisce John Molinaro, giornalista di CBC Sports, Sebastian Giovino è pronto a far ritorno al Toronto. Il calciatore italiano andrà a completare la triade con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, per cercare di risollevare le sorti del club canadese.

È stato la stella del club per 4 anni, mettendo a referto 83 gol e 51 assist in 142 presenze, diventando uno dei giocatori simbolo della società.

Giovinco al Toronto: si sta già allenando con i canadesi

Sebastian Giovinco al Toronto. Il ritorno dell’attaccante italiano era nell’aria già da alcune settimane e ora sta diventando realtà. Ne parlò proprio lui in un’intervista e ora si è deciso di concludere la trattativa.

Secondo la stampa canadese, Sebastian Giovinco si sta già allenando con il Toronto e presto potrebbe firmare un nuovo contratto con il club biancorosso. Entro qualche giorno arriverà la firma e sarà importante chiudere prima del 15 settembre, giorno della chiusura del mercato svincolati in Major League Soccer.