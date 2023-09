Colpo Milan: arriva a gennaio per 25 milioni

La squadra di Stefano Pioli è stata tra le più attive dell’ultimo calciomercato. Ma per la dirigenza rossonera non è finita qui.

Il Milan di Stefano Pioli è sicuramente una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione. Tre gare e nove punti con la formazione rossonera che ha offerto un gioco spumeggiante, spesso dedito all’attacco.

Va detto che non tutti ci scommettevano all’inizio: la squadra ha cambiato tanto, ha rivoluzionato il centrocampo ed ha realizzato colpi da novanta in attacco. L’americano Christian Pulisic è partito subito benissimo, non solo grazie ai gol ma anche e soprattutto con prestazioni sopra la media. Dopo annate difficile al Chelsea la stella a stelle e strisce sembra tornata quella dei tempi del Borussia Dortmund.

Un mercato quasi perfetto e un’unica pecca riguardo la rosa di Pioli. Olivier Giroud ha iniziato la stagione alla grande, quattro gol e prestazioni di livello ma parliamo sempre di un calciatore di 37 anni. La società ha cercato una punta di livello, ma tutte le opzioni sono svanite e alla fine Moncada ha optato per Luka Jovic. Il serbo, reduce da un’annata quasi fallimentare a Firenze, è arrivato gratis e, come in tanti hanno sottolineato, come opzione di ripiego.

Milan, occhio al colpo in attacco

Il calciomercato è finito, ma in casa rossonera si guarda con attenzione a una particolare situazione in serie A. Negli ultimi giorni ha fatto rumore la vicenda relativa all’attaccante della Salernitana Boulaye Dia, sorpresa dell’ultima stagione: il calciatore ha spinto fino all’ultimo per la cessione in Premier, ma la società non ha gradito, ha rifiutato le offerte e ha multato il calciatore, non convocato per l’ultimo match di campionato. Il Milan è pronto a fiutare il colpo e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta per gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni Pioli gradirebbe il profilo del calciatore, autore di 16 gol nell’ultimo campionato, e spingerebbe per il suo arrivo. Il Milan è pronto a proporre 25 milioni di euro per il suo cartellino, un’offerta che verrebbe recapitata al club campano a gennaio. Giroud è avanti con l’età, Jovic non convince fino in fondo – d’altronde è arrivato solo in extremis – e Dia sarebbe un autentico colpo per l’attacco rossonero.

La Salernitana, dal canto suo, potrebbe cedere per una buona offerta. Una cessione di Dia ad inizio gennaio permetterebbe al club di trovare un sostituto e chiudere questa fastidiosa polemica. Dopo la sosta Dia verrà reintegrato in rosa, ma il suo futuro è tutt’altro che certo e la cessione non è da escludere.