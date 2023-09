Decisione a sorpresa, sarà lui il nuovo allenatore: ore decisive

Dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico, segnato da ben tre sconfitte in quattro partite di campionato, la dirigenza non ha potuto fare altro che decidere di esonerare l’allenatore per dare una scossa a tutto l’ambiente.

Forse aiutato anche la sosta nazionali, il club ha sfruttato questo momento di pausa dal calcio giocato per mettersi immediatamente alla ricerca di una nuova figura alla quale affidare la panchina, avviando difatti una sorta di casting che avrebbe visto nel corso degli ultimi giorni accostare tantissimi nomi alla squadra.

La dirigenza però ha alla fine deciso di depistare tutti puntando su un allenatore a sorpresa, profilo col quale nelle prossime ore si potrebbe addirittura anche raggiugnere un accordo.

La stagione è appena incominciata, ma in uno dei principali campionati europei un’importante panchina è già saltata. A seguito di un inizio di stagione clamorosamente negativo, la dirigenza del club ha infatti deciso di optare per l’esonero dell’allenatore così da provare a dare una scossa a tutto l’ambiente, che ha l’obbligo di rialzarsi dal rientro dalla sosta per evitare di affondare una stagione intera.

Per farlo c’è bisogno di affidare la squadra ad un nuovo condottiero, e nel corso di questi giorni sono stati sondati una serie di profili tanto diversi tra di loro quanto idonei al progetto tecnico del club. Sostituire una figura di spicco nel calcio spagnolo come Quique Setienne non sarà affatto semplice per il Villarreal, ma a quanto pare il Submarino Amarillo avrebbe intenzione di osare stravolgendo completamente la propria strategia, andando ad affidare la panchina ad un profilo emergente, ma che durante la sua carriera da calciatore ha vinto tutto quello che si poteva vincere

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, in casa Villarreal nelle ultime ore ha preso decisamente quota la candidatura di Raul, al momento alla guida del Real Madrid Castilla, ovvero la seconda squadra dei Blancos.

Il Villarreal starebbe seriamente pensando a Raul per sostituire in panchina Quique Setienne. L’impressione è che nelle prossime ore qualcosa possa già iniziare a muoversi fra le parti, ma il principale ostacolo del Submarino Amarillo, ad oggi, sarebbe rappresentato dallo stesso Real Madrid.

Stando alle ultime notizie, infatti, Raul sarebbe nei pensieri anche di Florentino Perez, che lo starebbe valutando seriamente per sostituire (eventualmente) Carlo Ancelotti. Il fatto è che per sedersi sulla panchina del Real la leggenda spagnola dovrebbe aspettare almeno la fine di questa stagione, ma la voglia di mettersi in gioco è tanta, ed è per questo che difronte ad un’offerta importante il Villarreal potrebbe alla fine avere la meglio.

Raul prima scelta: le alternative del Villarreal

Raul ad oggi è la prima scelta del Villarreal per la panchina, ma stando alle ultime notizie il Submarino Amarillo starebbe valutando come alternative allo spagnolo anche Julen Lopetegui, profilo d’esperienza e che sa come vincere, e Gennaro Gattuso, reduce dall’ultima esperienza proprio in Liga al Valencia.