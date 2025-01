Milan, rilancio last minute: arrivano due attaccanti

Scatenato il Milan con Zlatan Ibrahimovic che ha provato a fare di tutto per chiudere grandi acquisti in queste ultime ore di mercato di gennaio.

Ci sono delle novità che arrivano su quella che è la mossa del Milan che è pronto a stravolgere la rosa con l’arrivo addirittura di due attaccanti che possono essere la svolta per questo finale di stagione che può essere decisivo per il club e la società che si giocano tutto, soprattutto dal punto di vista economico.

Perché in questo momento il Milan si trova molto indietro in classifica in Serie A rispetto i piani, progetti e obiettivi iniziali. Per questo c’è stato un immediato cambio in panchina con l’arrivo di Conceicao al posto di Fonseca e ora anche nuovi acquisti.

Perché proprio nelle ultime ore il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Walker in difesa, ma non è l’unico grande colpo che ha intenzione di fare il club rossonero. Perché, infatti, c’è la concreta possibilità che ora possano arrivare anche altri nuovi acquisti e si parla addirittura di due attaccanti pronti a vestire la maglia rossonera.

Calciomercato Milan: due nuovi acquisti in attacco

Ci sono aggiornamenti e novità che riguardano quello che può accadere in casa Milan con la società pronta a concretizzare il prima possibile in questo mercato di gennaio dei nuovi grandi colpi che possono essere la svolta per il club rossonero.

Il Milan ha bisogno di rimontare e c’è la volontà di chiudere nuovi acquisti il prima possibile. Perché adesso c’è l’occasione che si può andare a creare con due giocatori che hanno forte intenzione di vestire la maglia rossonera.

Arrivano conferme su quello che è il rilancio che il Milan ha pronto per Santi Gimenez e Joao Felix. Infatti, ci sono aggiornamenti che arrivano con la possibilità che entrambi i giocatori possano arrivare per giocare con il club milanese da questo mese di gennaio.

Le prossime ore saranno decisive con due operazioni diverse sotto ogni punto di vista ma con il Milan pronto a chiudere sia per Gimenez che Joao Felix.