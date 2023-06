Addio Bonucci-Juve, spunta la destinazione: ecco la verità

Leonardo Bonucci lascerà il calcio giocato nel 2024 ma gli ultimi rumors parlano di una possibile addio alla Juve già entro questa estate.

La Juve sta cercando di rinnovare la propria rosa tagliando il monte ingaggi e abbassando l’età media. Una delle poche note positive dell’ultima stagione, particolarmente tormentata per i colori bianconeri, è stata senza dubbio la presenza di molti giovani lanciati in prima squadra (spesso anche nell’undici titolare) da Massimiliano Allegri.

In vista del prossimo campionato la Juve si affiderà proprio a questi giovani prospetti: oltre a Fagioli, Miretti, Soulé e Iling-Junior dovrebbero fare rientro alla base anche Rovella e Cambiaso. Per un giovane che entra in rosa deve ovviamente fare spazio qualche giocatore che non rientra più nei piani della società.

Tra questi sembra esserci anche Leonardo Bonucci, anche se il difensore della Nazionale italiana aveva già fatto sapere di volersi ritirare nel 2024. L’intenzione di Bonucci era pertanto quella di concludere la sua carriera calcistica con la maglia della Juventus, disputando la sua 13esima stagione in bianconero. Tuttavia, stando agli ultimi rumors non è detto che le cose vadano davvero così.

Bonucci via dalla Juve? Un club sul giocatore

Bonucci non vorrebbe vivere un anno da ultima scelta, anche se nelle gerarchie di Allegri il difensore di Viterbo sembra essere scivolato proprio in fondo. Il tecnico toscano si affida completamente alla coppia Danilo-Bremer e in caso di difesa a 3 il terzo elemento sarebbe Gatti, che ha mostrato una grande crescita nella seconda parte di stagione.

Bonucci è quindi considerato un rincalzo come Rugani: una situazione che non soddisfa il numero 19, che nell’ultima intervista in Nazionale dopo la gara persa contro la Spagna ha lamentato il fatto di giocare poco. Ecco perché negli ultimi giorni le indiscrezioni relative ad una possibile separazione anticipata sono diventare sempre più insistenti. In un’altra squadra Bonucci potrebbe giocare di più, così da recuperare la forma perduta e guadagnarsi la convocazione per l’Europeo del 2024. Al tempo stesso la Juventus potrebbe puntare su altri profili, liberandosi anche di un pesante ingaggio da 6,5 milioni di euro.

I rumors, nei giorni scorsi, parlavano di un interessamento da parte del Marsiglia, ma stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano la pista non sarebbe calda. In questo momento, afferma Romano, il club francese avrebbe altri piani e sarebbe più concentrato sulla scelta del nuovo tecnico dopo l’addio di Tudor.