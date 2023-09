Condanna shock violenza sessuale: la Polizia teme la fuga

Il calcio è ancora una volta terreno di polemiche per un nuovo caso di violenza sessuale di cui è accusato un calciatore spagnolo.

Ancora una volta siamo costretti ad assistere ad una nuova denuncia di violenza sessuale per un calciatore. Il caso più noto è quello legato a Mason Greenwood ma nelle ultime settimane anche Antony del Manchester United è stato accusato di violenza domestica ed è stato allontanato dal club inglese. Tanti calciatori sono, loro malgrado, protagonisti in negativo di tali episodi che rischiano di compromettere le rispettive carriere ma anche la vita privata.

Un nuovo caso di violenza sessuale si sta facendo largo nel mondo del calcio europeo. Le accuse sono ormai note alla giustizia che sta lavorando per scoprire la verità.

Nuovo caso di violenza sessuale: scatta la denuncia

Il calcio internazionale sta vivendo momenti di assoluta difficoltà per i comportamenti di alcuni calciatori che rischiano di compromettere la propria carriera e vita privata, oltre che e soprattutto – la vita di alcune donne che hanno a che fare con loro. E anche per i club è un danno enorme le accuse che si stanno moltiplicando di settimana in settimana.

Le accuse di violenza – domestica e sessuale – sono le più meschine che un uomo possa vedersi addossare nel 2023. Ancor di più se si tratta di calciatori che dovrebbero essere anche d’esempio per molti ragazzi giovani che si avvicinano allo sport e si aprono alla vita.

Ora sono state rese note nuove violenze sessuali probabilmente commesse dal calciatore spagnolo che è stato denunciato dalla compagna.

Spagna, Santi Mina condannato per violenza sessuale

Il calcio spagnolo è al centro di un nuovo vortice di polemiche e caos a causa della condanna di Santi Mina per violenza sessuale. Il calciatore era arrivato al Celta Vigo solo poche settimane fa ma ora è stato escluso dalla squadra proprio a causa della condanna che pende sulla sua testa.

Le accuse di violenza sessuale si sono trasformate in condanna e ora ci sono forti rischi. L’avvocato della vittima dell’abuso sessuale ha chiesto alla Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia di ordinare l’ingresso “immediato” dell’attaccante in un centro penitenziario.

L’avvocato Ivan Bolaño ha sottolineato che la sentenza inflitta dal Tribunale Provinciale di Almeria è stata ratificata lo scorso luglio, dopo che il suo cliente ha avuto “la prova delle recenti e nuove informazioni ciò modifica sostanzialmente la situazione dell’imputato”.

Tentativo di fuga per Santi Mina

La vicenda giudiziaria di Santi Mina, ormai ex calciatore del Celta Vigo condannato a quattro anni di reclusione per abusi sessuali, sta prendendo una nuova piega importante. Il calciatore in estate aveva cercato il trasferimento all’estero per evitare il carcere e questa sua richiesta ha fatto preoccupare la giustizia spagnola.

È questo il motivo che ha portato la Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia a disporre il ritiro precauzionale del suo passaporto elettronico. E non è da escludere che presto venga chiesto l’arresto immediato del calciatore, condannato in secondo grado di giudizio.