Gallardo nuovo allenatore: ha rifiutato altre tre big

Marcelo Gallardo è considerato uno degli allenatori sudamericani migliori e dopo l’addio al River Plate è pronto al grande salto in Europa.

Il tecnico argentino ha fatto la storia con il club dei Millionarios e ora sembra pronto a fare il definitivo salto di qualità. Tutti i sudamericani sognano di confrontarsi con il grande calcio europeo e anche per l’allenatore uscente del River Plate si sta aprendo questa opportunità. Ha fatto benissimo nei suoi anni argentini e per un breve periodo di tempo è stato anche vicino a diventare il nuovo ct dell’Argentina. Poi la vittoria del Mondiale ha cambiato le carte in tavola e Scaloni è rimasto il commissario tecnico.

Il salto di Gallardo in Europa è possibile proprio in questi giorni. Gli esoneri sono già dietro l’angolo in tutto il calcio europeo e il primo nome della lista è proprio quello dell’argentino.

Gallardo nuovo allenatore: le ultime

Marcelo Gallardo è pronto al salto in Europa. L’allenatore argentino ha detto addio al River Plate dopo la passata stagione e dopo 8 anni di onorata carriera al servizio dei Millionarios. Ha deciso di terminare la sua avventura sudamericana per tentare di scoprire nuovi mondi calcistici e confrontarsi con un altro tipo di calcio.

La volontà di Marcelo Gallardo è molto chiara: firmare per un top club e provare a scrivere la storia anche in Europa. In carriera ha vinto 16 trofei da allenatore ma nel suo palmarés si possono contare anche 3 premi speciali. Nel 2018, 2019 e 2020 è stato nominato “Miglior allenaotore sudamericano nel mondo”.

Il suo valore è indiscusso e ora in Europa si sta iniziando a fare il suo nome per sopperire alle mancanze degli attuali allenatori.

Gallardo: no al Lione, decisione già presa

Dove allenerà Marcelo Gallardo? Nulla ancora di deciso per l’allenatore classe ’76 che ha intenzione di confrontarsi con il calcio europeo alla soglia dei 50 anni. Sente di poter dare tanto anche nel calcio eurpoeo, in cui è stato calciatore con le maglie del Monaco e del PSG e sta aspettando l’offerta giusta.

Secondo quanto riferisce Diario Olé, Marcelo Gallardo ha rifiutato il Lione. Il club francese è clamorosamente ultimo in classifica e si è deciso per l’esonero di Blanc. Il presidente ha telefonato a Gallardo per offrirgli la panchina ma si è sentito rispondere di no.

Al suo posto, ora, il preferito è Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano è alla ricerca di una nuova esperienza di grande spessore e potrebbe accettare la Ligue 1.

No di Gallardo anche ad altri top club

Il no di Marcelo Gallardo al Lione non è una novità. Si è preso del tempo per decidere dove allenare in Europa e non vorrebbe subentrare a stagione in corso. Nelle sue idee c’è la volontà di firmare ad inizio stagione per preparare la squadra con le sue metodologie.

Diario Olé riferisce che prima del Lione, Gallardo aveva rifiutato anche Ajax, Leeds, Marsiglia e Villarreal.