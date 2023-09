Napoli, nuovo infortunio serio: svelati i tempi di recupero

Il Napoli è partito bene in campionato ma ci sono già le prime difficoltà legate ai risultati e agli infortuni: c’è un nuovo ko, Garcia in ansia.

Gli azzurri sono chiamati a riprendersi alla grande dopo la sconfitta interna contro la Lazio che ha causato le prime polemica. Per Rudi Garcia è tempo di provare ad aggiustare tutto sin da subito per rimettersi in carreggiata con le altre big e non perdere il passo delle prime in classifica. La volontà è quella di competere nuovamente per lo Scudetto, visto che la squadra ha quasi la stessa qualità della passata stagione.

I primi problemi, però, sono arrivati sin da subito. C’è grande caos intorno alla preparazione atletica della rosa e anche sui continui infortuni che si stanno susseguendo sin dall’estate.

Napoli, aumentano i problemi: cosa è successo

Il Napoli deve trovare subito la retta via dopo i problemi vissuti contro la Lazio nell’ultima partita. La squadra azzurra, esattamente come nella passata stagione, ha sofferto la squadra di Maurizio Sarri – al ‘Maradona’ – e ha perso la prima partita in campionato. Il ko ha fatto storcere il naso ai tifosi che si aspettavano un inzio di stagione di alto livello e un en plein per tante partite di fila.

Rudi Garcia ricerca la perfezione nel suo Napoli e dopo il primo ko ha chiesto alla squadra di tornare ad essere tenace e capace di vincere partite di ogni genere.

La situazione intorno al Napoli è ancora complessa perché ora ci sono nuovi problemi legati alle condizioni di alcuni dei migliori calciatori azzurri.

Nuovo infortunio Napoli: Politano è andato ko

Il Napoli deve tornare subito in corsa con le altre big per non perdere altro terreno e il primo passo potrebbe farlo sabato sera, al ‘Ferraris’ di Genova contro il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra ligure è alla ricerca della prima vittoria interna in stagione e vuole approfittare delle difficoltà emotive della squadra azzurra.

Rudi Garcia e i suoi, invece, vogliono tornare alla vittoria e cercano la condizione migliore di tutti i titolari per farlo. Ma non ci sarà Matteo Politano a disposizione nel match di sabato sera.

L’attaccante del Napoli si è fermato durante il ritiro conla Nazionale per un problema muscolare ed è tornato anzitempo a casa.

Condizioni Politano: svelati i tempi di recupero

L’infortunio di Matteo Politano preoccupa il Napoli. Rudi Garcia ha già pronta l’arma Jesper Lindstrom al suo posto ma non avere un calciatore dalle qualità dell’ex Inter è molto importante nell’economia del gioco partenopeo.

Il Napoli ha reso noti i tempi di recupero di Politano. Il calciatore si è fermato per un problema al muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie. Se fosse un’elongazione di primo grado, le settimane di stop saranno solo due. Se si trattasse di elongazione di secondo grado, si tratta di almeno un mese di stop.