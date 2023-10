Fiorentina: problemi per Nico Gonzalez, Italiano preoccupato

Situazione da tenere sotto controllo in casa Fiorentina con un possibile stop per Nico Gonzalez, il miglior giocatore della rosa di Vincenzo Italiano che in questi anni ha saltato diverse partite per infortunio.

Momento complicato per il giocatore dei viola che ora dovrà provare a tornare il prima possibile al meglio della forma. Perché la situazione potrebbe da un momento all’altro complicarsi in vista delle prossime settimane.

Da capire a che punto è fisicamente il giocatore per valutare se sarà arruolabile per le prossime partite o dovrà aspettare di recuperare, di sicuro quest’anno non c’è la voglia di forzarlo.

Fiorentina: Nico Gonzalez cambia marcia

Nico Gonzalez è al terzo anno con la maglia della Fiorentina e ora è pronto a trascinare il club sulle spalle provando a giocare con continuità rispetto quanto accaduto nelle ultime stagioni. Gli infortuni hanno sempre caratterizzato il ragazzo argentino che quest’anno però ha voglia di provare ad esserci sempre con l’aiuto di specialisti e dello staff medico viola. Infatti, al momento, ha saltato soltanto una partita e ha intenzione di continuare così con questa striscia anche dal punto di vista realizzativo.

In proporzione a fine stagione sono già nettamente cambiati a suo favore i numeri di Nico Gonzalez che sta provando a diventare un vero top player della Fiorentina per il futuro viola. Il giocatore ha voglia di crescere e far crescere anche il suo club e per questo motivo si sta dimostrando un vero trascinatore. Questi i suoi numeri negli ultimi tre anni:

Stagione 2021/22 – 8 gol in 39 giornate (33 partite in Serie A e 7 gol);

Stagione 2022/23 – 14 gol in 42 partite (24 partite in Serie A e 6 gol);

Stagione 2023/24 – 6 gol in 10 partite (6 partite in Serie A e 4 gol).

Fiorentina: Nico Gonzalez affaticato, parla Italiano

Tanti minuti accumulati da Nico Gonzalez in questo inizio di stagione e per questo motivo c’è stato qualche problemino a livello fisico accusato dal giocatore argentino. A parlarne è stato lo stesso allenatore Vincenzo Italiano delle condizioni del giocatore della Fiorentina in vista delle prossime partite:

“Vedremo come recuperare Nico Gonzalez per il Napoli. Le sta giocando tutte ma sapete quanto è importante per noi. Con il rientro di Ikone potrebbe rifiatare visto che è stanco”.

Condizioni Nico Gonzalez: le ultime su Napoli Fiorentina

Da valutare quindi se Nico Gonzalez riuscirà ad essere subito titolare o giocherà a gara in corso per la prossima partita che si giocherà tra Napoli e Fiorentina allo stadio Maradona.