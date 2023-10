Giorgia Rossi regina della Serie A, il video lascia a bocca aperta

Prepartita tra sorrisi e relax per Giorgia Rossi che ha dimostrato ancora una volta di essere una giornaliste sportive più apprezzate.

Da qualche anno a questa parte l’emittente regina del calcio giocato è diventata DAZN. La piattaforma streaming dopo essere entrata in scena in sordina, con solo tre partite a settimana, ha aumentato la propria importanza diventando l’azienda punto di riferimento per quanto riguarda lo sport in Italia. Merito anche del suo parco opinionisti e conduttori.

Tra questi figura anche il nome della giornalista romana Giorgia Rossi. Una vera e propria star per quanto riguarda l’informazione sportiva, in grado di far parte di emittente prestigiose come Sky, dove è iniziata la sua avventura, per poi passare a Mediaset e oggi è uno dei punti riferimento per DAZN.

Il pubblico è diviso tra lei e la collega Diletta Leotta ma secondo i più appassionati non ci sono dubbi: quando si tratta di raccontare il calcio Giorgia Rossi ha pochi rivali. Lo ha dimostrato anche durante la scorsa giornata di campionato, in occasione dell’ultimo turno la presentatrice ha voluto regalare ai suoi fan un simpatico video.

Giorgia Rossa protagonista su DAZN, il suo sorriso illumina San Siro

Divertente siparietto tra la conduttrice e l’opinionista Andrea Stramaccioni. Allenatore attualmente senza contratto diventato da qualche stagione il rinforzo in più per l’emittente streaming. Nelle immagini condivise dalla giornalista si vedono i due mentre scherzano a bordo campo, con alle loro spalle il manto erboso di San Siro, prima del match del Milan.

Vittoria in casa e rincorsa scudetto lanciata per i rossoneri che sono riusciti a battere per 2-0 una Lazio in difficoltà. Grazie al trionfo casalingo del Diavolo, lo scudetto appare oggi un affare riservato esclusivamente alle due meneghine. Sorrisi e tanto divertimento per i cronisti che hanno avuto il compito e il piacere di poter raccontare una nuova entusiasmante giornata di campionato.

Il video del relax tra Giorgia Rossi e Andrea Stramaccioni è particolarmente piaciuto al pubblico che è felice di poter seguire i due volti di punta di DAZN anche al di fuori delle partite. I tifosi che non potranno andare allo stadio sono già pronti a mettersi comodi per la prossima giornata di campionato. Il tutto in compagnia dei loro beniamini, quelli dentro ma anche quelli fuori dal campo.