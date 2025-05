Juve: affare a sorpresa, Giuntoli lo prende in MLS

I bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa e c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza della Vecchia Signora: ecco tutti i dettagli

È una Juventus che guarda con attenzione al futuro per riuscire a creare una squadra ancora più forte di quella attuale. In stagione le difficoltà sono state evidenti e per questo motivo bisognerà andare ad individuare i profili giusti per alzare ancora di più la qualità e riuscire a trovare quei profili in grado di dare anche un futuro roseo alla Vecchia Signora. E, secondo le informazioni di cm.com, Giuntoli sarebbe sulle tracce di un calciatore che sta giocando in MLS.

Parliamo di un classe 2005 che si sta mettendo in mostra con l’Inter Miami di Messi. È un profilo sicuramente giovane e che consentirebbe di andare a prendere un giocatore di prospettiva. La Juventus per il momento lo starebbe seguendo da vicino e durante il Mondiale per Club potrebbe andare a sondare il terreno per regalarsi un colpo di calciomercato molto importante.

Calciomercato Juventus: occhi in MLS, possibile colpo di prospettiva

La Juventus in questi anni è stata molto attenta ai giovani. L’aiuto della Next Gen ha permesso di puntare sui profili di prospettiva per riuscire a creare un futuro molto roseo. E gli occhi ora sono puntati su uno dei talenti che si stanno mettendo in mostra nel campionato statunitense. Al momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Secondo le informazioni di cm.com, la Juventus starebbe seguendo da vicino Benja Cremaschi. Il classe 2005, con passaporto italiano, è uno dei prospetti più interessanti dell’MLS tanto da aver trovato spazio anche nella nazionale statunitense. Al momento non si hanno certezze di quello che potrà succedere nel calciomercato estivo. Ma la presenza di giocatori come Weah e McKennie dovrebbe consentire di facilitare l’operazione in caso di un reale interesse.

Al momento comunque Cremaschi non è assolutamente una priorità. Il centrocampista ha dimostrato di avere caratteristiche che mancano ad oggi nella rosa della Juventus. Quindi non è da escludere un tentativo nel prossimo calciomercato anche se per adesso non c’è una reale trattativa.

Mercato: la Juventus pensa a Cremaschi

Cremaschi è una di quelle sorprese che potrebbero consentire alla Juventus di andare a prendere un calciatore sconosciuto ma di qualità nel prossimo calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

La Juventus ha dimostrato di avere altre priorità. Poi durante la sessione estiva un sondaggio per Cremaschi potrebbe essere comunque fatto.