Conte in Serie A: già scelta la data

Mister Antonio Conte potrebbe tornare nel campionato di Serie A a partire dalla prossima estate: già scelta la data, il destino è segnato

Fa impressione pensare che uno dei migliori allenatori in circolazione sia ancora libero e senza una squadra da guidare. Eppure è ancora questa oggi la situazione che vive Antonio Conte, dopo la brusca separazione dal Tottenham. Il tecnico salentino sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in pista il più in fretta possibile.

Conosciamo bene Conte e sappiamo che la sua voglia di successi è a dir poco inesauribile. Stiamo parlando di un lottatore nato, che non sa stare più di tanto ai box. La sua natura gli impone un certo tipo di reazione agli eventi. L’ex Inter brama il ritorno in panchina, ma ha bisogno di un contesto adatto a soddisfare le sue ambizioni sia sportive che economiche.

L’Italia non gli dispiacerebbe affatto come meta, anche perché in questo modo potrebbe rimanere più vicino ai suoi cari. Ricordiamo, infatti, che Conte nella passata stagione ha dovuto affrontare alcuni problemi di salute, che lo hanno costretti a prendersi una pausa al fine di ritrovare le energie smarrite. L’energia, d’altronde, è proprio il punto cardine della filosofia calcistica dell’allenatore classe ’69.

Roma, destino segnato per Mourinho: c’è l’ombra di Conte sullo Special One

Una domanda, però, sorge spontanea: quale club di Serie A potrebbe ingaggiare Conte allo stato attuale delle cose. Ebbene qui entra in gioco la Roma dei Friedkin, presidenti che desiderano riportare in alto il club giallorosso. La proprietà americana, non a caso, ha messo a referto colpi davvero importanti sul fronte calciomercato, come Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Big Rom, tra l’altro, è un pupillo di Conte e i due tornerebbero a lavorare insieme molto volentieri. Dopo gli ultimi risultati alquanto negativi, il destino di José Mourinho appare decisamente segnato. Assai improbabile un esonero a stagione in corso, così come un rinnovo del contratto in scadenza.

I Friedkin adesso intendono proseguire il percorso intrapreso sotto la guida dello Special One, ma con ogni probabilità le parti si diranno addio a giugno. Ecco che la società starebbe già iniziando a pensare all’erede del trainer di Setubal. E proprio Conte sarebbe la prima scelta dei Friedkin al momento, in vista della prossima estate. Ad ogni modo, il mister salentino pretende determinate garanzie legate alle sessioni dei trasferimenti. È molto esigente su tale aspetto, ma la Roma è frenata dai paletti del Settlement Agreement e del Transfer Balance.

In più, l’ex Chelsea vorrebbe uno stipendio elevato, da almeno 7-8 milioni di euro netti all’anno. I tifosi, dal canto loro, continuano a riempire di critiche lo Special One e sperano di vedere un giorno Conte sulla panchina giallorossa. Il matrimonio è complicato? Sì, ma non impossibile. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.