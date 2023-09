Torino: Juric lo boccia in conferenza, non giocherà più

Il Torino di Ivan Juric scenderà in campo nelle prossime ore nella partita del lunedì contro la Salernitana e c’è una bocciatura chiara arrivata in diretta.

L’allenatore dei granata ha parlato in conferenza stampa di quella che è la prossima partita del campionato di Serie A e ha voluto chiarire quelle che saranno le scelte per la gara e per le prossime.

Pare che un giocatore possa non avere più spazio a disposizione come capitato lo scorso anno. Quest’anno la musica è cambiata con un nuovo arrivo e per questo motivo c’è la seria possibilità che non veda più il campo

Torino: Juric bocca un giocatore

In conferenza stampa, in vista di quella che sarà la prossima partita Salernitana Torino, ha parlato Ivan Juric di quella che sarà la sfida del suo club granata contro i campani. Per quanto riguarda le scelte di formazioni per la prossima partita e per il futuro, l’allenatore ha dato un chiaro segnale su quella che è la possibile accoppiata offensiva Zapata Sanabria:

“Zapata non l’ho preso per giocare con due punte insieme a Sanabria l’ho preso per avere un attaccante più forte”.

Calciomercato Torino: Sanabria chiede la cessione

Da capire se questa situazione possa andar bene a Sanabria nel Torino e se a gennaio il giocatore possa chiedere la cessione ai granata se davvero non dovesse trovare lo spazio che chiederà per questa nuova stagione. La sessione di mercato invernale può fare la differenza per il suo futuro.