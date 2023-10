Conte torna in panchina, incredibile annuncio a sorpresa

Aggiornamenti sul futuro dell’allenatore Antonio Conte: nuova avventura in panchina per l’ex Inter e Juve, ecco dove sta andando.

Dopo il periodo di pausa, a seguito delle dimissioni da allenatore del Tottenham, Antonio Conte s’è concesso alcuni mesi di relax con la sua famiglia. In estate diverse società si sono avvicinate al salentino che ha preferito restare fermo per scelta. Adesso questa pausa sembra essere terminata: c’è l’annuncio relativo a questo trasferimento, ecco tutti i dettagli.

Antonio Conte è sulla bocca di tutti: l’allenatore è nel mirino di alcune big che sono pronte ad ingaggiarlo sin da subito. Una necessità per molte squadre che hanno iniziato male questa stagione. L’esperienza, la leadership e le qualità di Conte possono fare la differenza per cambiare le sorti del club che per questo motivo è in contatto con l’entourage del tecnico italiano che sta riflettendo riguardo il nuovo incarico.

Calciomercato: Conte sta tornando? Le ultime sul nuovo club

Concorrenza agguerrita per Antonico Conte che interesse a squadre italiane e non solo. In Serie A ci sono diverse panchine traballanti ed il nome dell’ex Juve e Inter è tornato in auge. In particolar modo nella Capitale, con Mourinho che ha iniziato male questa stagione.

Il possibile trasferimento alla Roma di Conte stravolgerebbe le sorti dei giallorossi ed anche del campionato italiano che ritroverebbe un top in panchina. Ad oggi, però, non ci sono i presupposti per l’esonero di Mourinho che è letteralmente blindato. Ecco perché altre società sono pronte ad anticipare i giallorossi e strappare alla concorrenza Conte che è nel mirino di una nuova big.

Conte, nuova avventura in Premier League: i dettagli

Non sarà la Serie A ad accogliere Antonio Conte che potrebbe tornare ad allenare in Premier League. Le stagioni di Chelsea e Manchester United non sono iniziate nel migliore dei modi. Entrambe le squadre navigano nei bassi fondi della classifica fra il decimo e undicesimo posto. Ecco perché c’è bisogno di una svolta in panchina: ad oggi la soluzione più facile è quella di prendere e nominare come nuovo allenatore del Manchester United Conte. L’opzione Red Devils riscalda di più il tecnico salentino che ha già guidato in passato anche il Chelsea. Con il contratto in scadenza nel 2025, l’avventura di Erik Ten Hag potrebbe chiudersi in anticipo.

Antonio Conte al Manchester United: opzione concreta

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Manchester United potrebbe prendere in considerazione la pista che porta ad Antonio Conte. L’ultima sconfitta in Champions League dei Red Devils ha aperto una crisi profonda all’interno dello spogliatoio che ha perso entusiasmo a causa dei pessimi risultati ottenuti in quest’avvio di campionato.