Sancho-Juve: l’intreccio è clamoroso

Le ultime indiscrezioni di calciomercato vedono protagonisti Jadon Sancho e la Juventus: lo scenario intriga i tifosi.

Poco più di due anni fa il Manchester United realizzava uno dei maggiori investimenti della sua storia prelevando Jadon Sancho dal Borussia Dortmund per circa 85 milioni. L’attaccante inglese era reduce da ottime stagioni in Bundesliga con i gialloneri e i Red Devils hanno pensato fosse arrivato il momento giusto per riportarlo a casa.

La speranza di tutti i tifosi del Manchester United era quella di vedere Sancho grande protagonista in Premier League, ma le cose finora sono andate in maniera decisamente diversa. Le prestazioni di Sancho nelle ultime due stagioni non hanno mai convinto e questa nuova annata è iniziata con il giocatore inglese continuamente escluso dai titolari. Una situazione davvero pesante, scatenata da una rottura con il tecnico Ten Hag.

L’ex allenatore dell’Ajax ha infatti puntato il dito contro Sancho, accusandolo di scarsa professionalità durante gli allenamenti. Parole che hanno provocato la reazione dell’ex Dortmund, che sui social ha affermato di essere stato per troppo tempo il capro espiatorio (il post è stato poi cancellato, ndr). L’ultima presenza risale a circa quaranta giorni fa nel match contro il Nottingham Forest.

Sancho, che intreccio con la Juve: cosa succede

Dal 26 agosto Sancho non è più comparso in campo con la maglia dei Red Devils e le voci di un addio già a gennaio stanno diventando sempre più forti. Stando ai rumors, infatti, sembra che Sancho possa seguire la stessa strada di Paul Pogba, ovvero un ritorno a ‘casa’. L’inglese è infatti richiesto dal Borussia Dortmund, con il tecnico Edin Terzic convinto di poter rilanciare il talento nell’ambiente che lo ha consacrato.

In caso di addio di Sancho il Manchester United si lancerebbe subito alla ricerca di un sostituto. Una mossa che creerebbe non pochi problemi alla Juventus, dato che entrambi gli obiettivi dei Red Devils si intrecciano con la Signora. Il glorioso club inglese, infatti, avrebbe messo gli occhi su Domenico Berardi del Sassuolo, che la Juve ha provato a portare a Torino la scorsa estate e su cui non ha ancora mollato la presa. Berardi sarebbe il sostituto ideale di Sancho e garantirebbe anche un certo bagaglio di esperienza a Ten Hag.

L’alternativa all’attaccante del Sassuolo è Filip Kostic, che in questa prima parte di stagione non è ancora riuscito a ritrovare lo smalto dello scorso campionato. Il serbo ha rischiato di lasciare la Continassa già in estate: di fronte a un’offerta congrua la Juve si siederebbe al tavolo delle trattative.