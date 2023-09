Comincia l’era Luciano Spalletti in Nazionale ed è subito rivoluzione, con il Commissario Tecnico che fa fuori un big.

Diversi cambi quelli ufficializzati dalla stessa Federazione che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato quelle che sono le scelte dei convocati diramati da Luciano Spalletti, nuovo CT della Nazionale.

L’ex allenatore del Napoli, attraverso un progetto tutto suo e sulla scia di Mancini, ha cambiato qualcosa, dando un taglio netto ad alcune scelte precedenti dell’ormai ex tecnico della Nazionale. Di seguito, la conferma sull’esclusione di uno dei leader che Mancini aveva con sé, nella sua gestione.

Nazionale, i convocati di Spalletti: rivoluzione e fatto fuori un big

È tempo di rivoluzione in Italia e, quanto fatto col Napoli, dovrà farlo ora alla guida della Nazionale.

L’Italia è chiamata ai primi impegni con Luciano Spalletti in panchina e saranno appuntamenti importanti quelli che vedranno il tecnico di Certaldo sulla panchina della Federazione esclusa all’ultimo Mondiale in Qatar – oltre alla disfatta del 2018 -, ma campione in carica dell’ultimo Europeo giocato nella manifestazione itineraria.

Luciano Spalletti ha annunciato i suoi convocati per la doppia sfida di qualificazione ai prossimo Europei 2024 e, stando a quella che è la lista pubblicata nell’ultima ora dalla Federazione italiana, si può notare un escluso eccellente: è il capitano della Nazionale e ormai ex Juventus, Leonardo Bonucci, che non è stato convocato da Spalletti. Consegna di fatto la fascia a Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano della Nazionale.

Spalletti fa fuori Bonucci: la lista dei convocati per Macedonia e Ucraina

Luciano Spalletti fa fuori Leonardo Bonucci dai convocati, confermando alcune scelte ben precise. Al posto del difensore dell’Union Berlino c’è Casale, che prende il suo ruolo da centrale in difesa. Di seguito, la lista completa dei convocati, con alcuni volti nuovi che saranno probabilmente una costante della sua nuova esperienza in Nazionale.

PORTIERI – Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario;

DIFENSORI – Bastoni, Biraghi, Casale, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Mancini, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola;

CENTROCAMPISTI – Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Tonali;

ATTACCANTI – Chiesa, Gnonto, Immobile, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni, Zaniolo.

Nazionale, più sorprese tra i convocati: c’è pure Zaccagni

Oltre alla presenza di Casale, al posto di Leonardo Bonucci, da notare anche il nome di Zaccagni al posto di Mimmo Berardi tra i convocati in Nazionale di Luciano Spalletti. L’esterno del Sassuolo, nonostante la prestazione fornita con il Sassuolo alla prima in campo da titolare in questa stagione, dopo aver risolto i problemi di mercato con la sua società, è stato comunque escluso dal doppio impegno legato a Macedonia del Nord e Ucraina, per le sfide della Nazionale.