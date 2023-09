Roma-Milan, tegola durissima: esce al primo tempo, le condizioni

Brutte notizie nel corso di Roma-Milan, a causa dell’infortunio che complica e non poco la situazione interna al club.

È successo nel corso del primo tempo, col calciatore tra i titolari all’Olimpico che ha alzato bandiera bianca anzitempo, non potendo concludere la sua partita.

Una tegola vera e propria, considerando la centralità all’interno della sua squadra. Piove sul bagnato, arrivano inoltre nuovi aggiornamenti su quelle che sono le sue condizioni dopo l’infortunio all’Olimpico.

Roma-Milan, infortunio e tegola: le condizioni dopo l’infortunio

Non ha avuto alcun contrasto di gioco, ma si è accasciato non potendo completare la sua partita. Il tutto nel corso del primo tempo quando il calciatore, per infortunio, ha avvisato lo staff tecnico, che ha comunicato al suo allenatore di non poter completare la sfida all’Olimpico.

Non ha neppure mandato a scaldare il suo sostituto, ma lo ha messo subito in campo, José Mourinho. Non ha potuto completare il match il centrocampista dei giallorossi, a causa del problema alla coscia.

Ha sentito un fastidio muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo nel corso di Roma-Milan. Aouar ha subìto un infortunio che preoccupa e non poco la Roma, in vista di quelli che saranno poi gli appuntamenti al rientro dalla sosta.

Roma, infortunio Aouar: le condizioni svelate sul centrocampista

Brutte notizie perché si tratta di un fastidio muscolare, ha sentito praticamente tirare il flessore della coscia sinistra, il centrocampista Aouar.

L’infortunio rischia di essere più serio del previsto e la Roma teme di perderlo per un po’. Pellegrini non si è neppure scaldato, poi ha avuto qualche indicazioni da Nuno Santos ed è entrato praticamente a freddo, considerando quelle che sono state sin da subito le condizioni fisiche di Aouar che hanno preoccupato Mourinho, che ha subito capito che il francese non avrebbe completato il match. Cambio forzato dopo solo 30 minuti, per tutto il resto del match si è infatti visto Lorenzo Pellegrini.

Ultime Roma, gli aggiornamenti sull’infortunio muscolare di Aouar

Si teme uno stiramento, secondo quelle che sono le prime notizie che filtrano in casa Roma, dopo l’infortunio all’Olimpico nel corso della partita giocata contro il Milan. I giallorossi, che hanno già perso Dybala – che neanche è stato convocato nella partita contro i rossoneri -, rischiano di vedere out anche un altro titolare nei prossimi impegni, al rientro dalla sosta. Saranno da chiarire, in ogni caso, i tempi di recupero del calciatore francese che, quest’oggi, aveva anche saputo di non essere presente nella lista dei convocati di Deschamps per gli impegni della Francia.