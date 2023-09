“Spalletti non mi ha risposto ai messaggi”, Italia: l’ex svela il motivo

Inizia l’era Spalletti sulla panchina della Nazionale Italiana e presto scenderà in campo con la prima partita ufficiale. Il dopo Mancini è iniziato e ora ci sono novità importanti.

Il nuovo allenatore ex Napoli ha già le idee piuttosto chiare per quella che sarà la sua Nazionale e il progetto sembra che stia andando per il meglio in questi primi allenamenti che ci sono della squadra.

Bisognerà capire come andrà a finire la situazione legata alle scelte dello stesso allenatore per quanto riguarda gli uomini su cui punterà in vista di quelli che saranno poi gli Europei del prossimo anno.

Italia: Spalletti fa dimenticare Mancini

Inizia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, con il nuovo ct che ha le idee piuttosto chiare e ha già fatto e apportato dei cambiamenti per quello che era il precedente lavoro dell’ex ct e attuale Arabia Saudita Roberto Mancini. Ci sono importanti aggiornamenti che ora arrivano per quanto riguarda altre tipi di scelte che ci saranno prossimamente.

Bisognerà capire come andrà a finire la situazione per quanto riguarda le prossime partite di qualificazioni Europei 2024 dove l’Italia si gioca tutto contro Macedonia del Nord e Ucraina. Servono due vittorie agli azzurri per provare ad evitare l’ennesimo disastro mancando la qualificazione. Dopo il clamoroso caso di Mancini è in arrivo ora la scossa con Luciano Spalletti in panchina con la Nazionale Italiana.

Spalletti Italia: non ha risposto ai messaggi di Ventura

Lo ha sentito? Che effetto Le fa vederlo in Nazionale?

«L’ultima volta che l’ho visto è stato alla vigilia di Torino-Napoli quando sono andato a trovarlo in ritiro. Gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e qualche giorno fa un in bocca al lupo per la Nazionale con un messaggio».

Neanche una telefonata?

«Ci mancherebbe altro. So bene cosa significa quando diventi Ct: hai una media di mille telefonate al giorno e duemila messaggi. Mi sono limitato ad un whatsapp».

Le ha risposto?

«No, ma se deve rispondere a tutti non ha il tempo per allenare. E di tempo ne ha avuto poco: tra firma, presentazione e allenamenti. Ma tra di noi non c’è bisogno di questo».

Probabili formazioni Macedonia Italia: le scelte di Spalletti

Dovrebbero essere queste le probabili formazioni Macedonia del Nord Italia: