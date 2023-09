Convocati Juventus: fuori un big, i dettagli

Ultimissime Juventus ecco la lista dei convocati per la gara contro l’Empoli: annuncio a sorpresa da parte della società, non ci sarà un big.

Il calciomercato ha messo la parola fine alle numerose indiscrezioni di mercato che, negli ultimi mesi, hanno destabilizzato l’ambiente juventino. Adesso la squadra potrà pensare finalmente al campo e a fare i risultati. Questa stagione sarà assai particolare, visto il solo impegno in campionato dei bianconeri. Ecco perché i tifosi si aspettano una grande risposta da parte dei giocatori che dovranno centrare l’obiettivo minimo stagionale che è la qualificazione alla prossima Champions League. Intanto, arrivano delle novità in merito alle condizioni fisiche del giocatore: c’è l’annuncio ufficiale sui convocati Juventus.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto la lista dei giocatori convocati da Allegri per Empoli. La terza giornata di Serie A metterà di fronte i bianconeri contro i toscani, reduci da due sconfitte di fila.

Convocati Empoli Juventus: annuncio ufficiale

La Juve affronterà l’Empoli dopo aver ottenuto una vittoria, contro l’Udinese nella prima di Serie A, ed un pareggio nell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Il club bianconero si presenta al Castellani con quattro punti in classifica.

L’obiettivo di Allegri è centrare una nuova vittoria in trasferta che darebbe morale a tutto l’ambiente. Oltre ai tre punti, il tecnico attende delle risposte anche sul piano tecnico tattico con la squadra che dovrà invertire la rotta rispetto all’ultima gara di campionato contro il Bologna che ha messo in evidenza i soliti limiti, già visti lo scorso anno.

Intanto, in vista della partita contro l’Empoli non ci sarà uno dei protagonisti della Juventus: c’è l’annuncio relativo allo stop del giocatore. Dopo Bologna, salterà anche la trasferta toscana. E’ ufficiale, infatti, il suo forfait. Ecco il comunicato della società che ha reso noto i dettagli sulle convocazioni.

Juve, confermata l’assenza di Szczesny

La Juventus ha confermato l’indisponibilità del portiere Szczesny, che non prenderà parte alla sfida contro l’Empoli. Il calciatore non è stato convocato a causa di un problema fisico. Di seguito la lista completa dei giocatori.

“Pinsoglio, Perin, Daffara; Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso; Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi; Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling, Kean”.

Quando torna Szczesny con la Juventus?

Allegri ha confermato, nel corso della conferenza stampa di vigilia, che Szczesny tornerà a disposizione con la Juventus subito dopo la pausa per le Nazionali. L’estremo difensore, dunque, sarà a disposizione per il match in programma all’Allianz Stadium, sabato 16 settembre, alle ore 15.00, contro la Lazio di Maurizio Sarri.