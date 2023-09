Fiorentina-Inter: tegola per il tecnico, niente convocazione

Fiorentina-Inter è il big match domenicale di questa giornata di campionato. Il tecnico deve fare a meno di un calciatore.

Chiuso il calciomercato, per le squadre è arrivato il momento di pensare al campionato e a cercare di ottenere più punti possibili in vista anche di gennaio. E nella domenica calcistica gli occhi sono puntati tutti su Fiorentina-Inter.

Il match di Firenze è il big match della domenica di Seri A, ma per il tecnico c’è una tegola importante. Il giocatore, infatti, non è stato convocato e salterà certamente Fiorentina–Inter. Ora bisognerà capire meglio i tempi di recupero, ma la speranza è quella di recuperarlo subito dopo la sosta.

Fiorentina-Inter: salta il match, tegola per l’allenatore

Fiorentina–Inter rappresenta una partita importante per entrambe le squadre. La Viola è alla ricerca di una continuità che in questo inizio di stagione è mancata mentre i nerazzurri sono obbligati a vincere per rimanere in scia al Milan e non perdere punti che alla fine si potrebbero rivelare fondamentale per la lotta Scudetto.

Naturalmente per ottenere i tre punti Fiorentina e Inter sperano di poter contare su tutta la rosa, ma per un tecnico non sarà così. Il giocatore è out per infortunio e le sue condizioni saranno valutate dopo la sosta. Italiano, infatti, non è riuscito a recuperare Ikoné ed ora la volontà è quella di averlo a disposizione per la sfida dopo le Nazionali. Una assenza importante se si pensa al cambio di passo che il giocatore dà alla Viola e la qualità.

La Fiorentina perde una pedina importante anche nella profondità della rosa considerando l’impegno anche in Conference League. Per questo motivo Italiano dovrà cercare di provare a chiedere un sacrificio ai suoi giocatori per cecare i ottenere un risultato di prestigio. Vedremo se alla fine ci riuscirà oppure questa assenza pagherà.

Fiorentina-Inter: Ikoné non convocato

Ikoné non ha recuperato dall’infortunio e salterà Fiorentina-Inter. Una assenza assolutamente importante considerando che il francese è uno dei più forti della rosa e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se questa assenza peserà oppure no.

Sicuramente la Fiorentina vuole continuare a sorprendere e per questo motivo Italiano dovrà cercare di trovare le soluzioni per non dover pagare l’assenza di Ikoné.