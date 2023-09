Juve-Lazio: scoppia la polemica, la decisione è ufficiale

Juventus-Lazio è terminata da poco, ma è subito scoppiata una polemica. La decisione del club è ufficiale.

Riparte la Serie A e subito una polemica. Il fischio finale di Juventus-Lazio ha portato ad uno scontro con uno dei club che ha preso una decisione ufficiale e molto importante anche per confermare la propria contrarietà a quanto successo.

Si tratta di un qualcosa che continuerà a tenere banco nelle prossime ore considerando che le polemiche non sono destinate a finire. Vedremo quale decisione sarà presa e se eventualmente assisteremo ad altre cose dopo una prima decisione ufficiale che, come detto in precedenza, è stata presa dopo la partita.

Juventus-Lazio: decisione ufficiale, cosa sta succedendo

La Juventus ha vinto 3-1 contro la Lazio lanciando un chiaro messaggio ai diretti avversari: i bianconeri ci sono e non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro. Allo stesso tempo la partita si sta portando dietro delle polemiche che sono destinate sicuramente e portare in futuro delle discussioni molto importanti. Ad oggi non abbiamo assolutamente certezze su quello che potrà succedere in futuro, ma stiamo parlando di un episodio che terrà banco ancora per diverso tempo.

Come riferito da Dazn, la Lazio ha deciso di andare in silenzio stampa per le decisioni prese da Maresca durante il match contro la Juventus. Una decisione strettamente legata al pallone uscito (o no) nell’occasione del primo gol. Il Var ha confermato che il gol è regolare e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime ore per capire cosa succederà.

La Lazio, però, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro confermando la propria intenzione di dire di no a questo arbitraggio. Per il momento non si hanno certezze su quanto realmente successo in campo e nelle prossime ore sono attese delle importanti novità anche su questo arbitraggio.

Lazio: club in silenzio stampa

