Cori contro la Juventus dai calciatori del Milan: la decisione

Nel weekend si è accesa la polemica sui calciatori del Milan e il coro contro la Juventus cantato in pullman di ritorno da Roma.

I rossoneri dopo la vittoria contro i giallorossi e di ritorno dallo Stadio Olimpico si sono lasciati andare a un momento di goliardia pura, in cui hanno intonato anche un coro contro la Juventus. La vittoria di Roma è stata fondamentale per prendersi la vetta della classifica e iniziare a tracciare la strada per il resto del campionato.

I calciatori sono stati fortemente criticati sui social e sui giornali e ora verrà presa una decisione importante proprio dalla FIGC.

Milan, cori anti Juventus nel pullman: cosa succede

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato benissimo il campionato e al momento comanda la classifica con tre vittorie nelle prime tre partite di Serie A. Appaiati ai rossoneri ci sono i cugini dell’Inter e il prossimo weekend di calcio italiano vedrà andare in scena proprio il derby di Milan che porterà al primo distacco in classifica.

La vittoria contro la Roma è stata importante sia per la classifica ma soprattutto per il morale della squadra che ha intenzione di fare sempre meglio per vincere i trofei che sono mancati nell’ultima stagione.

Di ritorno dall’Olimpico, però, i calciatori del Milan si sono resi protagonisti di cori anti Juventus che hanno portato a furiose polemiche da parte del popolo bianconero.

La FIGC apre un’indagine sui calciatori del Milan

I calciatori del Milan, e in particolare Rafael Leao, hanno ripreso e pubblicato sui social il momento di felicità nel pullman, compreso il coro intonato contro la Juventus.

“E chi non salta è un gobbo juventino”, questo il coro intonato dai calciatori del Milan e incriminato. Le polemiche sono andate avanti per molte ore, fino all’intervento della Procura Federale che ha deciso di aprire un’indagine sui rossoneri protagonisti, per volere della FIGC che vuole evitare comportamenti contrari rispetto ai principi di lealtà, probità e correttezza.

Le prossime ore saranno determinanti per capire cosa succederà ai calciatori del Milan e allo stesso club. La volontà è quella di non perdonare scivoloni simili per non aprire le porte a continui episodi di questo genere.

Pugno duro con i calciatori del Milan: saranno multati

I calciatori del Milan, protagonisti dei cori anti Juventus, sono sotto la lente di ingrandimento della FIGC. Con ogni probabiltà Leao e compagni se la caveranno con una multa e con una lezione per il futuro.

La situazione andrà messa a posto per evitare ulteriori problemi in futuro e servirà da “lezione” agli stessi calciatori del Milan e a tutti gli altri di utilizzare con cura i social network e di far passare messaggi positivi.