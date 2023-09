Infortunio Pogba, tifosi della Juve distrutti: la notizia è inquietante

Il nuovo infortunio subito da Paul Pogba preoccupa molto i tifosi della Juventus: la notizia è inquietante.

La Juventus, dopo il brutto pareggio interno contro il Bologna nella seconda giornata, si è riscattata in quel di Empoli, battendo 2-0 la formazione toscana e portandosi al secondo posto in classifica.

I bianconeri sono alle spalle di Inter e Milan, gli unici due club a punteggio pieno, e sperano di proseguire su questa strada, consci di avere un vantaggio non indifferente sneza impegni europei durante la settimana. Rispetto alla sfida contro il Bologna, la Juventus vista contro l’Empoli è stata tutt’altra cosa, soprattutto nel secondo tempo dove è stata dominante ed il risultato sarebbe potuto essere anche più largo.

Tuttavia, la vittoria di Empoli non porta solo buone notizia per il club bianconero e per i suoi tifosi, dato che nel corso del match si è fatto male per l’ennesima volta Paul Pogba che ha sentito tirare dietro la coscia come dichiarato da Allegri nel post partita. Infortunio che inquieta non poco i tifosi bianconeri che temono una nuova stagione in bianco da parte del centrocampista francese.

Juventus, ansia Pogba: il francese va di nuovo KO

Da ormai qualche anno a questa parte, Paul Pogba non sembra più integro ed al suo ritorno alla Juventus in molti avevano espresso dubbi in merito alle sue condizioni fisiche. Dubbi confermati dagli ultimi problemi avuti dal centrocampista bianconero che non ha trovato pace nell’ultimo anno ed anche questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con un nuovo infortunio in quel di Empoli.

La stessa Juventus è rimasta molto scottata dal Pogba-bis che non sta andando come sperava ed ha anche provato a cedere il giocatore. Tuttavia, le precarie condizioni fisiche di Pogba hanno ostacolato i bianconeri anche in questo e l’ultimo problema fisico va a confermare la voce secondo cui il trasferimento del francese al Galatasaray sia saltato poiché non avrebbe superato le visite mediche.

Quello che va capito adesso è scoprire l’entità dell’infortunio patito contro l’Empoli da parte di Pogba che ha sentito tirare dietro la coscia. A darne notizia è stato Massimiliano Allegri che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e teme di perdere di nuovo a lungo il francese, incappato molto probabilmente nell’ennesimo infortunio muscolare.

Al rientro dalla sosta, la Juventus affronterà la Lazio e perdere Pogba in prossimità di una partita così complicata non farà certo piacere né al tecnico livornese né ai tifosi bianconeri che appaiono ormai sempre più sfiduciati nei confronti delle condizioni fisiche del giocatore ex Manchester United.