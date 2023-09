Cori omofobi allo stadio, la pena sarà esemplare: anche i calciatori saranno puniti

Cori omofobi, ai quali si sono uniti anche campioni del panorama mondiale e che non sono passati inosservati.

È successo nell’ultimo turno del campionato quando, al termine del match disputato e che ha portato uno dei principali club del campionato ai vertici della classifica, i giocatori si sono rivolti nei riguardi dei tifosi intonando alcuni cori non piacevoli da parte della tifoseria stessa.

La bellezza di quattro giocatori coinvolti in fatti gravissimi e che porteranno la Federazione a prendere dei seri provvedimenti, anche nei riguardi di un ex Inter, finito al centro del ciclone all’interno della polemica scaturita nel post-partita.

Cori omofobi e non solo allo stadio: il Ministro pronto alla durissima sanzione

Bruttissimi cori dei tifosi e che hanno visto pure protagonisti in negativo quattro di calciatori di livello internazionale.

Tutto è successo nel post-partita del match di Ligue 1, in Francia, con la pena esemplare che potrebbe clamorosamente estendersi anche a sanzioni dalla Uefa, per la gravità delle azioni sia dello stadio che dei tifosi.

Dopo la vittoria del Classique di Francia contro il Marsiglia, il PSG è finito al centro delle polemiche per i cori del Parco dei Principi a sfondo razzista, con offese di natura omofoba per gli avversari. Condanna totale da parte del ministro Francese per quanto riguarda lo sport, Amélie Oudea-Castera che ha preso una decisione con pena esemplare ai danni della tifoseria. Ma occhio perché appunto, la stessa sanzione, si estenderà molto probabilmente anche a quattro giocatori del Paris Saint-Germain.

Omofobia in PSG-Marsiglia: cos’è successo al Parco dei Principi

Al centro delle questioni, in Francia, ci finisce il Paris Saint-Germain che è accusato di omofobia. I cori allo stadio non sono passati inosservati con il pugno duro del Ministro dello Sport in Francia che chiuderà la curva del PSG per i bruttissimi cori di natura razzista ed omofoba ai danni dei calciatori dell’OM.

Probabile che, lo stesso impianto in Francia, venga chiuso ai tifosi per più turni a causa della brutta vicenda nella quale sono coinvolti i tifosi e non solo.

Anche i calciatori prendono parte ai cori: condanna per quattro giocatori

Il PSG ha preso le distanze da quanto è accaduto al Parco dei Principi, con tale comunicato dopo i cori omofobi e i fatti in PSG-Marsiglia: “Il PSG, come sempre, condanna ogni forma di razzismo e discriminazione, che non deve avere luogo né negli stadi, né dovunque. Il PSG è leader nella lotta contro ogni forma di razzismo, partecipa a SOS Homophobia, Sportitude, SOS Racisme e Licra da anni.

Alcuni calciatori, in ogni caso, hanno preso parte ai cori. E anche loro rischiano una squalifica durissima, di ben tre giornate di stop. Si tratta dell’ex Inter Hakimi, oltre a Kurzawa, Dembele e Kolo Muani.