Elodie ha esagerato: video senza nulla addosso, da censura

Incredibile l’ultimo videoclip di Elodie. La tanto acclamata cantante romana si è messa a nudo per l’uscita del suo ultimo singolo.

Una delle cantanti italiane di maggior successo in questo momento storico è senza dubbio Elodie. Ovvero l’ex prodigio della scuola di Amici di Maria De Filippi, che pian piano ha cominciato ad avere un grande successo.

Una vera e propria trasformazione, quella della romana Elodie. Da talento nascosto della musica e del cantautorato, ha cominciato a mettersi in evidenza con look sempre più accattivanti e sensuali, divenendo non solo una stella della musica pop, ma anche un sex symbol nostrano.

Non a caso tutti i recenti videoclip musicali usciti sul web per enfatizzare i suoi singoli sono ricchi di immagini di Elodie in pose sensuali e bollenti. Basti pensare al video di Bagno a mezzanotte, in cui compare in intimo mostrando un lato B praticamente perfetto.

“A fari spenti”, Elodie completamente senza veli per promuovere l’ultimo singolo

Il 22 settembre è uscita l’ultima creazione musicale di Elodie, il singolo A fari spenti, scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da discoteca, la cantante romana prosegue la sperimentazione nel mondo della dance pop.

Tale singolo è accompagnato dall’uscita del videoclip di riferimento, in cui Elodie indossa lenti a contatto azzurre. Ma soprattutto ha fatto scalpore l’immagine di sé completamente senza veli, con capelli lunghissimi a coprirle parti intime del corpo, mentre guarda in maniera fissa e accattivante l’obiettivo.

Un video che sta facendo letteralmente impazzire i fan di Elodie, rimasti a bocca aperta dall’ennesima visione celestiale della cantante 33enne. Consapevole del suo fascino e della bellezza indiscussa, Elodie non disdegna dunque di mostrarsi senza veli, ovviamente non esagerando nei contenuti.

Dopo il successo dello show al Mediolanum Forum di Milano, con tanto di sold out, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour Elodie show 2023, prodotto da Vivo Concerti. La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 novembre e a Roma il 25 e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.

Nel mentre l’ex stella di Amici prosegue la storia d’amore con Andrea Iannone, il pilota e centauro italiano con cui ha deciso di iniziare a convivere, trasferendosi nella villa di lui in Svizzera.