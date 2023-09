Sostituto Garcia: dalla Francia spunta l’ipotesi sottobanco di De Laurentiis

Un clamoroso colpo di scena potrebbe riguardare il futuro immediato del Napoli qualora dovesse essere esonerato Rudi Garcia.

Dalla Francia svelano chi potrebbe sostituire l’attuale allenatore del Napoli che fino a questo momento ha convinto poco tutti, De Laurentiis compreso, in merito a quello che è un inizio che vede gli azzurri lontani di sette punti dalla capolista Inter, che viaggia spedita al primo posto e con l’obiettivo di scippare appunto lo Scudetto al Napoli.

Dai media francesi la possibile ipotesi che cambierebbe radicalmente il futuro del Napoli con un nome che fa letteralmente impazzire De Laurentiis, nonostante l’ingaggio elevatissimo che riguarderebbe poi proprio l’allenatore scelto che dalla Francia, svelano, non vedrebbe l’ora di ricominciare e magari proprio ripartendo da Napoli.

Dalla Francia il possibile colpo di scena sul futuro di Garcia: De Laurentiis a lavoro

Un legame speciale quello in Italia per l’allenatore che, dopo una pausa che si è concesso dal mondo del calcio, potrebbe tornare a sorpresa in circolazione, ritornando proprio in Serie A dove ha scritto pagine importanti di storia del calcio nostrano.

Un’idea quella per il Napoli, ad oggi solo un’ipotesi, ma che potrebbe concretizzarsi qualora la situazione Garcia dovesse precipitare con esonero in vista da parte di De Laurentiis.

L’esonero di Garcia porterà inevitabilmente ad una nuova scelta importante in panchina e non è da escludere che lo stesso De Laurentiis stia lavorando sottobanco per portare un nuovo allenatore al Napoli. Dalla Francia fanno sapere che tra le idee ci sarebbe il grande nome per dare una scossa importante al Napoli e all’ambiente, con Zizou Zidane sulla panchina dei Partenopei.

Zidane al Napoli: Zizou era già tra le idee di De Laurentiis

Dai colleghi francesi de Le Parisien fanno sapere che Zinedine Zidane non sta più nella pelle per tornare nel calcio che conta, nuovamente da allenatore, dopo il periodo di paura. Avrebbe, secondo la stessa fonte, finalmente dimenticato e abbandonato l’idea di viversi l’esperienza in Francia da CT dopo un’attesa eterna che non ha portato a nient’altro che a questo periodo sabbatico, senza allenare più dopo l’esperienza vissuta al Real Madrid. Da una parte c’è il Chelsea di Pochettino, poi però c’è anche l’idea del Napoli che lo stuzzicherebbe.

De Laurentiis, prima di scegliere Garcia, aveva inserito anche Zidane tra le ipotesi di successore di Luciano Spalletti per la panchina del Napoli. E chissà che adesso il destino dell’ex Juve e del Napoli, con De Laurentiis a lavorare sul suo arrivo, non possa intrecciarsi.

Napoli, Zidane nome difficilissimo ma non impossibile: il punto su Garcia

Per ora, il posto di Garcia non è saldissimo, ma resta ancora alla guida del Napoli. Qualora dopo la sosta, il Napoli si dovesse trovare ancora in balia di questa complessa situazione che sta vivendo l’ex tecnico dell’Al-Nassr, De Laurentiis procederà verso l’esonero. E occhio all’ipotesi di Zidane che, seppur difficile per il Napoli, non risulta impossibile.