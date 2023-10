Esplode la bomba: Vlahovic via dalla Juve per un’altra Big italiana!

Svolta incredibile sul mercato per la Juventus: Vlahovic potrebbe lasciare la squadra bianconera per un’altra big italiana.

Continua a far discutere in casa Juventus il futuro di Dusan Vlahovic. Sebbene il centravanti serbo abbia cominciato questa stagione in maniera positiva, dopo la lunga estate e le tante voci di mercato che lo hanno riguardato non è ancora detto che il suo futuro possa essere bianconero a lungo.

Accostato a tante big di Premier e non solo, l’ex bomber della Fiorentina continua a far gola a moltissime squadre, disposte anche a offerte monstre pur di strapparlo alla Juventus. La grande novità potrebbe però la sua apertura anche a proposte dall’Italia. Che possa consumarsi un vero e proprio ‘tradimento’ nei prossimi mesi?

Immaginare Dusan con una maglia diversa da quella bianconera in Serie A fino a poco tempo fa sembrava impossibile. Non solo per la sua eventuale voglia di provare nuove avventure in campionati più competitivi, ma anche per la valutazione che ne fa la dirigenza juventina (almeno 80 milioni di euro).

Eppure, il mercato non finisce mai di stupire e basta poco per innescare degli effetti domino che possono colpire diversi club, movimentando diversi giocatori di alto livello. Nei prossimi mesi una big italiana potrebbe infatti essere costretta a cedere il proprio attaccante principe.

E se questa cessione dovesse concretizzarsi, uno dei nomi per sostituire il bomber, rasserenando la piazza, potrebbe proprio essere quello di Dusan Vlahovic, attaccante ancora giovane ma già in grado di fare la differenza nel nostro campionato con maglie pesanti come quelle di Fiorentina e Juve.

Juventus, attenzione a Vlahovic: il serbo è nel mirino di un’altra big italiana

L’ipotesi al momento appare remota, distante, per certi versi irrealizzabile. Anche perché Vlahovic negli ultimi tempi sembrava disposto a trattare un possibile rinnovo con la Juventus, addirittura con spalmatura dell’ingaggio da 7 milioni percepito attualmente.

Dalla Spagna però è arrivata in Italia in queste ore una suggestione che potrebbe completamente cambiare le carte in tavola. Una squadra italiana sarebbe infatti pronta ad approfittare delle difficoltà economiche del club torinese per portare a casa Vlahovic, individuato come potenziale erede per il proprio centravanti in partenza.

A pensare al ‘colpo gobbo’ sarebbe addirittura il Napoli campione d’Italia. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, De Laurentiis avrebbe intenzione di tutelarsi in caso di cessione di Victor Osimhen, sempre più probabile dopo il TikTokgate degli ultimi giorni.

Anche se una partenza del nigeriano a gennaio appare obiettivamente complicata, resistere agli assalti del Chelsea, di altri ricchi club europei o delle squadre saudite in estate sarà davvero difficile per i partenopei, con lo spettro di una partenza a zero del centravanti nigeriano nel 2025 che toglierebbe il sonno a De Laurentiis.

Il Napoli punta Vlahovic per il dopo-Osimhen: ipotesi impossibile?

Ma ci sarebbero davvero i margini per portare Vlahovic a Napoli? Al momento è difficile immaginarlo. Considerando che, anche in estate, la cessione di Osimhen non si concretizzerebbe per meno di 80-100 milioni di euro, a livello di cartellino il club partenopeo non avrebbe problemi ad assecondare le richieste del club bianconero.

Il vero nodo riguarderebbe l’ingaggio. Vlahovic oggi guadagna 7 milioni di euro, e difficilmente abbasserebbe le proprie pretese con la sua futura squadra. Anzi, è probabile che col prossimo contratto possa puntare ad aumentare ancora i suoi guadagni.

A livello teorico sarebbe dunque lontano dai parametri del club partenopeo. Anche se va considerato che De Laurentiis si era spinto a offrire a Osimhen un ingaggio superiore a 10 milioni a stagione nelle ultime settimane. Potenzialmente quindi potrebbe permettersi di accontentare anche le richieste del serbo.

Dovesse però davvero assecondare un nuovo arrivato con un ingaggio del genere, probabilmente creerebbe una serie di malumori in uno spogliatoio formato da giocatori che stanno già dando il massimo per la causa azzurra e che guadagnano molto meno di quanto oggi percepisce Dusan alla Juve. Anche per questo l’ipotesi rimane suggestiva e complessa. Ma non del tutto impossibile.