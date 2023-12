Crisi Roma, i tifosi si schierano: lo striscione non lascia dubbi

Roma, i tifosi prendono una posizione: lo striscione esposto non lascia dubbi, resta il leader dei supporter

La Roma ha sprecato nuovamente l’occasione di allungare sulle rivali dirette per il quarto posto. Tuttavia, nel corso della sfida di campionato i tifosi hanno mandato un segnale chiaro: nonostante tutto, non è in discussione, è l’esempio lampante dell’anima romanista.

La gara di domenica 10 dicembre tra la Roma e la Fiorentina ha fornito molti spunti di riflessioni. Se da una parte c’è stata una grande conferma, dall’altra ha lasciato anche diversi interrogativi. La squadra di José Mourinho ha provato a conquistare il quarto posto in solitaria con la rete di Romelu Lukaku, tuttavia, la Fiorentina ha riportato la gara in situazioni di parità grazie alla rete di Lucas Martinez. Inoltre, la situazione si è aggravata con l’espulsione di due giocatori giallorossi, ossia: dell’autore del gol del vantaggio e di Nicola Zalewski.

Contro il Bologna José Mourinho dovrà affidarsi obbligatoriamente al duo composto dal Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy, a causa dell’infortunio di Paulo Dybala e Sardar Azmoun e del rosso rimediato da Romelu Lukaku. Da comprendere quando i giocatori rientreranno in rosa. Questo dipenderà dall’esito degli esami e della dichiarazioni dell’arbitro in merito all’intervento dell’ex Inter, che salvo colpi di scena dovrebbe saltare solo una gara. Nel frattempo i giorni scorrono e si avvicina un altro scontro diretto per la Roma, che il 23 dicembre incontrerà il Napoli all’Olimpico.

Il Derby del Sole quest’anno potrebbe avere un valore aggiunto. Difatti, i Campioni d’Italia in carica hanno bisogno riprendere in mano la propria sorte per assicurarsi almeno un posto in Champions League per la prossima stagione. La Roma, invece, spera di migliorare il piazzamento dello scorso anno e di conquistare l’accesso alla massima competizione europea. Sebbene il percorso sia ancora lungo, una vittoria potrebbe mandare un segnale chiaro alle rivali, come quello mandato dagli spalti dai tifosi della squadra capitolina.

“L’anima pervasa da romanismo”: il messaggio dei tifosi è una conferma del loro amore

La Curva Sud della Roma ha mandato un messaggio chiaro nel corso della sfida contro la Fiorentina, valida per la quindicesima giornata di Serie A: gli ultras giallorossi sono dalla parte del loro allenatore. In particolare, lo striscione esposto recitava: “Gli occhi inebriati di giallorosso, l’anima pervasa da romanismo, José Mourinho romanista a vita“.

Lo Special One ha un contratto in scadenza e, come rivelato in conferenza stampa, non ha ancora parlato con la società per il suo rinnovo. Inoltre, nei giorni scorsi è stato al centro di polemiche per le sue dichiarazioni nei confronti di vari arbitri italiani. In particolare, la FIGC aveva deciso di aprire un fascicolo per le sue dichiarazioni su Marcenaro. Le indagini si sono ormai chiuse e la Roma sta preparando la linea difensiva. Tuttavia, i tifosi hanno voluto far sentire la loro vicinanza al mister, che però alla vista dello striscione ha stemperato i toni facendo segno di no con il dito.