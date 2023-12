Giorgia Palmas è straripante: la scollatura è ‘totale’

Giorgia Palmas continua ad ammaliare il mondo dei social network. Uno degli ultimi scatti postati, infatti, ha messo in risalto delle forme sempre più esplosive

Giorgia Palmas continua ad infiammare il mondo del web grazie a degli scatti sempre più roventi. Oramai da anni, infatti, la showgirl è entrata nel cuore del pubblico italiano, che continua a seguirla con grande affetto anche al di fuori delle telecamere.

La carriera nel mondo dello spettacolo per Giorgia Palmas inizia nel 2000, quando prende parte al noto concorso di bellezza ‘Miss Mondo 2000’, che si è tenuto a Londra e dove si è classificata seconda. Due anni più tardi arriva la definitiva svolta, quando, con Elena Barolo, vince il programma ‘Veline’, diventando così la velina mora di ‘Striscia la notizia’ per due anni. Nel 2006, oltre che a posare per il calendario di Max, intraprende la carriera anche nel mondo della recitazione grazie alla serie televisiva ‘Carabinieri’.

Sentimentalmente è stata legata al calciatore Davide Bombardini: dalla loro unione, nel 2008, nasce la primogenita Sofia. Terminata la relazione con il calciatore, dal 2012 al 2017 fa coppia con Vittorio Brumotti, con cui condivide l’esperienza a ‘Paperissima Sprint’. Oggi ha ritrovato l’amore grazie al nuotatore Filippo Magnini, che sposa nel 2021: nel 2020, inoltre, arriva Mia, la seconda figlia della showgirl. Oggi Giorgia è molto attiva sui social, dove condivide con i fan sia momenti di vita professionale che privata.

Giorgia Palmas toglie il respiro, lato A esplosivo: fan in estasi

Come già accennato, Giorgio Palmas sta avendo sempre più successo anche nel mondo dei social, con i fan che continuano a seguirla anche a telecamere spente.

Il suo profilo Instagram, infatti, sta per toccare i due milioni di followers, segno che la showgirl è sempre amata dal pubblico italiano. Il merito, ovviamente, va anche ad una bellezza che non sembra diminuire nonostante il passare degli anni, con la conduttrice che la mette in mostra in ogni singolo scatto pubblicato. Uno degli ultimi contenuti, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso una canottiera bianca, con l’albero di natale a fare da sfondo. A catturare l’occhio dei followers è la scollatura della canottiera, che mette in risalto un lato A che definire esplosivo è riduttivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i fan che non hanno perso tempo nel farle sentire tutto il loro apprezzamento. Il suggerimento è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupire con scatti sempre più roventi.