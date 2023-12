Svolta Juve, incontro vicino: contatti con l’entourage

Svolta Juve, incontro vicino. Filtra ottimismo in casa Juventus in riferimento ad una trattiva di estremo rilievo che riguarda un Top Player

Tra un campionato che continua a regalare emozioni forti, e positive, ed un mercato che potrebbe anch’esso regalare qualche novità interessante, Cristiano Giuntoli ha il suo bel da fare.

‘Lavori in corso’ potrebbe essere il cartello affisso sulla porta dell’ufficio del direttore dell’Area tecnica della Juventus, alla Continassa. Dallo scorso luglio, da quando cioè ha preso in mano le redini della Juventus, tante cose sono cambiate, a cominciare dai risultati sul campo.

Merito senza dubbio di Massimiliano Allegri e dei suoi ragazzi, ma anche di una presenza discreta, ma costante di un dirigente di qualità da troppo tempo assente nei quadri dirigenziali bianconeri. Presenza di cui si è giovato anche il tecnico livornese.

Allegri è infatti reduce da una stagione allucinante come quella appena passata dove si è ritrovato miseramente isolato in mezzo ad un guado a dover gestire una situazione di cui non si conoscevano nemmeno i contorni. Ora sembra che la situazione sia decisamente migliore, ma ancora c’è tanto da fare. Giuntoli lo sa bene e ora è infatti impegnato in un’importante trattativa che ne può sbloccare altre .

Svolta Juve: incontro vicino

“Proseguono i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Federico Chiesa . La negoziazione entrerà nel vivo con l’incontro previsto entro la fine di questo mese“. È l’indiscrezione lanciata dal giornalista Mirko Di Natale.

Una Juventus che ripartirà da alcune certezze tecniche e non soltanto. Come Federico Chiesa. L’attaccante azzurro è l’unico dell’attuale reparto offensivo della Juventus che non corra il rischio di taglio. Anzi. Il rinnovo di Chiesa poi potrebbe sbloccare altre situazioni delicate quale quella di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e diversi club che attendono novità a riguardo. La nuova Juventus di Giuntoli viaggia pertanto su due binari paralleli. La ricerca di nuovi profili da inserire attraverso operazioni di mercato e rinnovi contrattuali per le colonne della squadra. Il campionato continua a regalare emozioni forti, nell’attesa che Giuntoli ne regali altre ai tifosi bianconeri sul mercato.