Ribaltone in panchina: scelto il nuovo allenatore

L’incoraggiante inizio di stagione non porterebbe mai nessun tifoso a pensare una cosa del genere, eppure la società avrebbe preso una decisione incredibile per quanto riguarda il futuro della panchina del club.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza è intenzionata a cambiare allenatore, perché volenterosa di permettere alla squadra di compiere il definitivo, e deciso, salto di qualità, cosa che con l’attuale tecnico, a quanto pare, non sarebbe possibile.

Non è un caso che nel corso di questi giorni tanti nomi importanti sono stati accostati al club, anche se, a dirla tutta, la dirigenza avrebbe già da tempo individuato quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della squadra.

Ribaltone in panchina: addio deciso a fine anno

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del club, che da qui a qualche settimana potrebbe “subire” un ribaltone non indifferente, che mai nessun tifoso si sarebbe mai potuto aspettare, considerato anche il comunque positivo inizio di stagione della squadra.

Come anticipato, infatti, la dirigenza avrebbe intenzione di cambiare allenatore a partire della prossima stagione, salvo che nel corso di questa i risultati non possano portarla ad anticipare la decisione. Stando alle ultime notizie, però, questa scelta potrebbe incredibilmente essere stata condivisa anche dallo stesso tecnico, che potrebbe considerare questa l’ultima avventura importante della sua carriera. Oramai veterano, l’allenatore potrebbe infatti decidere addirittura di ritirarsi, sfruttando proprio la scadenza del suo contratto con il club al termine di questa stagione.

Secondo quanto raccontato da il The Sun, infatti, a fine stagione le strade fra Roy Hodgson ed il Crystal Palace potrebbero una volta e per tutte separasi. Dopo gli ottimo risultati ottenuti alla guida delle Eagles, l’inglese sarebbe deciso a lasciare spazio a colleghi più giovani e che possano permettere al club di Londra di compiere un importante salto di qualità. Le opzioni per la panchina di certo non mancano, ma a quanto pare il Crystal Palace avrebbe già scelto il suo prossimo allenatore.

Crystal Palace, addio Hodgson: scelto il nuovo allenatore

Il Crystal Palace e Roy Hodgson, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, si separeranno al termine di questa stagione. Un addio, questo, che sicuramente segnerà il futuro delle Eagles, che con l’inglese in panchina hanno ottenuto alcuni dei migliori risultati della propria storia.

E’ però giunto il momento di andare avanti, e la dirigenza londinese avrebbe intenzione di farlo con un profilo decisamente interessante. Stando alla stampa inglese, infatti, per sostare Roy Hodgson il Crystal Palace avrebbe messo gli occhi su Paulo Fonseca, ex Roma ed attuale allenatore del Lille.

Il Palace pensa a Fonseca: apertura del portoghese

Il Crystal Palace vorrebbe dunque portare in Premier League Paulo Fonseca. Al momento è leggermente prematuro parlare, visto che si tratta di uno scenario che potrebbe concretizzarsi solo nella prossima stagione, ma stando ai media britannici l’allenatore portoghese avrebbe già dato il suo consenso a questa possibilità, tentato dall’idea di potersi confrontare con alcuni dei colleghi migliori in circolazione nel campionato più competitivo al mondo. Il primo tassello è stato dunque messo, ora solo il tempo dirà se questo matrimonio si farà.